A principios de 2021, Xander Zayas se puso como objetivo aspirar al premio de ‘Prospecto del Año’ que otorga la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWWA, por sus siglas en inglés)

Cuatro victorias después, el púgil puertorriqueño buscará el sábado asegurar el galardón con su quinto triunfo del año cuando enfrente al estadounidense Dan Karpency en un compromiso de seis asaltos en la categoría júnior mediana (154 libras) en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

El combate será la pelea semiestelar de la cartelera protagonizada por el campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 130 libras, Jamel Herring, y el invicto Shakur Stevenson. Zayas hará su debut en la transmisión de ESPN.

“Estamos más cerca (del premio) de cuando lo dije por primera vez en enero. Lo que me falta es terminar el año fuerte. Ya sea como sea esta pelea u otra más antes de que acabe el año. Hay que ganarla y esperar a que me nombren ‘Prospecto del Año’. Entiendo que no hay ahora mismo un prospecto que esté tan activo como yo lo estoy. Creo que me lo merezco”, dijo Zayas, de 19 años.

“Ganarlo significaría mucho. Significaría que mi trabajo duro está dando frutos, que me estoy desarrollando de la manera correcta, que las metas que me propongo sí las cumplo. Esto es lo que me gusta y me ha apasionado y voy a hacer todo lo necesario para cumplir cada una de mis metas en el boxeo”, agregó.

De las cuatro peleas que tuvo Zayas este año, dos las ganó por la vía rápida y el resto por decisión unánime. El pasado febrero, superó a James Martin a un máximo de siete asaltos, al igual que José Luis Sánchez en septiembre en lo que fue su primera pelea en las 154 libras.

En abril noqueó en 56 segundos a Demarcus Layton y acabó con Larry Fryers en tres asaltos en junio.

Con marca invicta de 10-0 y siete anestesiados, Zayas ahora enfrenta a un boxeador que nunca ha visitado la lona en ocho años de carrera y que ha peleado hasta ocho asaltos en cuatro ocasiones.

“Es un rival que tiene más experiencia que yo en el profesionalismo. Viene de una familia de boxeadores. Son tres hermanos boxeadores. Uno de ellos ha peleado por campeonato mundial. Pero, hice los ajustes necesarios y este sábado lo demostraré”, dijo Zayas.

Karpency, quien debutó en 2013, tiene récord de 9-3-1, con cuatro nocauts.

A días de su quinta pelea y pensando en una sexta antes de que acabe 2021, Zayas- el prospecto más joven firmado por Top Rank (16 años)- no se siente agotado.

“Espero pelear una vez más si Top Rank así lo permite. A los 19 años, la fatiga no te afecta (ríe). Pero, pelear a menudo me mantiene enfocado, me mantiene en el gimnasio y eso es lo que me gusta y lo que amo”, sostuvo.

Zayas aspira volver a pelear en Puerto Rico en un futuro cercano luego de hacerlo por primera vez en febrero 2020 en Trujillo Alto, a días del inicio de la pandemia de COVID-19.

“Está en veremos. Ahora mismo estoy enfocado en el 23 de octubre. Luego de esta nos enfocamos en la siguiente que me diga Top Rank. Si se da una cartelera en Puerto Rico, quiero estar de vuelta en la Isla del Encanto con todo el público boricua. Sería una gran noche porque la última vez fue de chiripa (por la pandemia)”, concluyó.