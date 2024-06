Ya es un “inmortal” del boxeo: Iván Calderón no puede contener las emociones al recordar a su fenecida madre durante su discurso del Salón de la Fama

El Salón de la Fama le tendió oficialmente la alfombra roja para darle la bienvenida el domingo a Calderón y, a su vez, al resto de la clase 2024 compuesta por Ricky Hatton, Michael Moore y Diego Corrales, este último de manera póstuma. Además, se reconoció a Jane Couch y Ana María Torres en la rama femenina y a Jackie Kallen en la categoría de no participantes.

Fue un discurso en el que Calderón mezcló la emoción con las risas. Recordó a su fenecida madre, quien falleció en el 2021 por cáncer. Calderón destacó la presencia de su hermana mayor, mientras no podía contener las lágrimas.

“Hemos pasado juntos por muchas cosas, a veces pensaba que nunca sería un campeón mundial y que no tendría la carrera que tuve”, dijo Calderón. “A mi no me gustaba el boxeo, la primera vez que vi boxeo fue cuando Buster Douglas le ganó a Mike Tyson. Yo debuté tarde, debuté profesional con 26 años y muchos pensaban que ni lo podía hacer. Pero gané dos títulos mundiales y hoy soy del Salón de la Fama”, exclamó durante su mensaje, que ofreció en inglés.