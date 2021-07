Tokio. El peso mosca toalteño Yankiel Rivera finalizó hoy, lunes, su carrera aficionada tras una derrota en la primera ronda de los Juegos Olímpicos 2020 y comenzará este mismo año una etapa profesional en la que aspira a cumplir otro sueño.

Rivera peleó en la división de 49-52 kilogramos ante el púgil de Kazajistán, Saken Bibossinov, y, aunque batalló de principio a fin, cayó derrotado 4-1 en el combate celebrado en la sede del boxeo olímpico, el Coliseo Kokugikan, que es una famosa arena del deporte de sumo.

“Fue una pelea reñida. Los jueces lo vieron ganador. La distancia fue un factor y él es un peleador experimentado. Yo hice todo lo posible. Los jueces entendieron eso, pues es aceptable”, dijo el púgil zurdo boricua a la conclusión del choque.

Cuatro de los cinco jueves vieron ganar al kazajo con puntuaciones de 30-27, 30-27, 29-28 y 29-28, mientras que otro favoreció al boricua, 29-28.

/ El boricua Yankiel Rivera hace su llegada al ensogado del Arena Kokugikan, en Tokio. (Ramón "Tonito" Zayas)

Momento en que declaran ganador al kazajo Saken Bibossinov (de rojo) ante Yankiel Rivera (de azul). (Ramón "Tonito" Zayas)

Yankiel Rivera descansa en su esquina. (Ramón "Tonito" Zayas)

Yankiel Rivera (de azul) intercambia golpes con el kazajo Saken Bibossinov. (Ramón "Tonito" Zayas)

El kazajo Saken Bibossinov terminó con una cortadura en su rostro. (Ramón "Tonito" Zayas)

Yankiel Rivera (de azul) y el kazajo Saken Bibossinov se miden en el centro del cuadrilátero. (Ramón "Tonito" Zayas)

El boricua Yankiel Rivera (de azul) conecta una derecha. (Ramón "Tonito" Zayas)

Otro momento de la pelea entre el boricua Yankiel Rivera (de azul) y el kazajo Saken Bibossinov. (Ramón "Tonito" Zayas)

Yankiel Rivera escucha las indicaciones de su esquina. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rivera tuvo que ser muy agresivo para llegarle al kazajo, que era más alto y tenía más alcance. Y logró hacerlo con efectividad en ocasiones al meter buenas combinaciones que cerraron con su mano zurda. Pero también en el esfuerzo sintió las manos del europeo.

Rivera confirmó luego del combate que dará el salto al profesionalismo luego de que llegue a Puerto Rico y vea a su familia. Su padre ha estado convaleciendo, según dijo.

Por siete años fue púgil aficionado. En este ciclo olímpico fue medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, así como en los Panamericanos Lima 2019.

La ruta del profesionalismo es el paso natural para los púgiles que cierran ciclos olímpicos con el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que no tiene los recursos del profesionalismo para retener a sus púgiles.

Al respecto, Rivera afirmó que espera empatar el sueño olímpico con el profesional.

“Ya tengo el sueño olímpico. Lo cumplí. Estoy agradecido con Papito Dios, que me sigue bendiciendo grandemente; me deja cumplir todo lo que me propongo. Hoy (lunes) lamentablemente terminó mi ciclo en las Olimpiadas. Ya paso la página. Ahora pienso en el profesionalismo. Lo próximo es lograr el sueño de ser campeón del mundo”, dijo el púgil al agradecer al Copur por el apoyo durante su carrera de aficionado.

Rivera dijo que ya tiene en su esquina ofertas de varias casas promotoras que lo encaminarían por el profesionalismo.

“Tan pronto llegue a Puerto Rico comparto con la familia primero que todo. Y lo más pronto posible me sentaré a analizar todas las ofertas para escoger la más que me convenga”, dijo.