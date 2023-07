A Nelson Colón no le tembló el pulso en decirlo. A sus Vaqueros de Bayamón hay que ponerle la etiqueta de dinastía.

Bayamón sobrevivió un último empuje de los Atléticos de San Germán para finalmente eliminarlos el martes en el quinto juego de semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por marcador de 80-79. Los campeones defensores aseguraron su cuarta participación en una final del torneo en los últimos seis años.

Desde que Colón tomó las riendas como dirigente en 2016, los Vaqueros suman dos campeonatos en 2020 y 2022. Fueron subcampeones en el debut del estratega con tableta en el “rancho”. En 2019 y 2021, los Vaqueros se quedaron en semifinales.

Las tres finales en los últimos cuatro años han sido bajo la administración del exreceptor de Grandes Ligas Yadier Molina, quien compró el equipo en 2020.

PUBLICIDAD

Minutos después de ponchar el pase a la serie de campeonato, Colón resaltó la trayectoria del quinteto en los últimos cuatro años con un núcleo principal compuesto por Javier Mojica, Ángel Rodríguez, Ysmael Romero, Benito Santiago Jr. y el importado Kristian Doolittle. El regreso de Javier González, más la firma del talentoso escolta Stephen Thompson Jr., le ha añadido profundidad a la escuadra.

“Para este grupo yo creo que este es el comienzo de nuestra dinastía. Ya no debe de haber duda de que somos un equipo que estamos escribiendo una página bonita en la historia del BSN de una manera especial”, dijo Colón, quien va a su sexta final como entrenador.

“Esta temporada fue de muchas cosas pasando. Nos miraban y decían: ‘pues, ahí está Bayamón...’. Altas y bajas...Nunca estuvimos segundos. Siempre estuvimos primeros. Terminamos la regular como el mejor de la liga. Fuimos el mejor equipo defensivo de todo el torneo”, agregó.

Bayamón finalizó la fase regular con 24-12, líder de la Sección B. Permitió un promedio de 82.9 puntos en 36 encuentros.

En cuartos de final, los Vaqueros despacharon a los Indios de Mayagüez en cinco partidos. Le repitieron la dosis a los Atléticos en una revancha de la final del año pasado, dejándolos fuera también en cinco juegos.

“Pasamos nuestra primera serie contra un equipo (Indios) sin muchos nombres, de chamaquitos que vienen subiendo que nos hicieron trabajar. Fue duro. Entiendo que nos preparó. Llegamos contra un equipo de San Germán, con altas y bajas, y dimos lo mejor de nosotros. Creo que es lo que ha hecho Bayamón en los últimos cuatro años, de diferentes maneras, de aceptar los retos, asimilarlos y jugar”, enumeró Colón.

PUBLICIDAD

Los Vaqueros superaron a unos aguerridos Atléticos, incluso perdiendo al importado alero Jacob Wiley por una lesión en la pantorrilla en el choque inicial. Trajeron como reemplazo al centro Marvin Jones, quien todavía atraviesa por un proceso de adaptación en el conjunto.

En la derrota del cuarto juego, el valioso armador titular Ángel Rodríguez salió del choque por un esguince en el tobillo. No jugó en la victoria del quinto juego y es incierto su regreso, con el equipo catalogando su recuperación como “día a día”. El martes, Rodríguez llegó en muletas al Rubén Rodríguez.

“Se nos complicó la cosa. Pero, cuando tú tienes un núcleo ganador con Mojica, Thompson, Ysmael, Benito, Javi... a lo mejor ya no somos lo más rápidos, no somos los más que brincamos, pero somos los más inteligentes. Las experiencias nos han puesto en estas situaciones. Cuando el grupo madura, las cosas se ven de forma diferente”, indicó Colón.

Bayamón ahora espera por el desenlace de la semifinal entre los Gigantes de Carolina y los Mets de Guaynabo, igualada a dos victorias por bando. El quinto partido se juega esta noche en Guaynabo.

“Ahora sentarnos a ver qué pasa con Carolina y Guaynabo. Esa serie está cerrada y buena. No hemos terminado. No nos vamos a conformar con llegar aquí. Un amigo mío me dijo ‘las finales no se juegan, las finales se ganan’. Ese es el mensaje. Ya llegamos y nos sacrificamos. Ahora tenemos que terminar el trabajo”, finiquitó Colón.