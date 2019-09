La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) comunicó hoy el fallecimiento del futbolista César Andrés Meléndez, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, en un accidente automovilístico.

“La Liga Atlética Interuniversitaria se une a la pena que embarga a la familia del joven futbolista César Andrés Meléndez y al recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico tras el fallecimiento del estudiante de cuarto año del Departamento de Ciencias Naturales”, expresó la LAI en un comunicado de prensa.

Por su parte, la rectora de la UPR de Arecibo, Ivelice Cardona Cortés, expresó que “rogamos para que los recuerdos maravillosos sirvan de paz y fortaleza para la familia y amigos y que le ayuden a calmar el dolor ante esta dolorosa pérdida”.

Durante los partidos de fútbol del fin de semana se realizó un minuto de silencio previo a que comenzara la acción.

Es el segundo atleta de la LAI que fallece en los pasados dos meses víctima de un accidente de tránsito. A finales de agosto, el futbolista José Cruz Andújar, de la UPR de Arecibo, también murió en un accidente.

Atentos a Karen