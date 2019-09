Milán — El astro argentino Lionel Messi recibió el lunes el premio de la FIFA al mejor futbolista del año, la sexta vez que el delantero del Barcelona obtiene el galardón.

El resultado da a Messi un premio más que los conquistados por el portugués Cristiano Ronaldo, quien junto con el defensor holandés Virgil van Dijk completaba la terna finalista.

Cristiano Ronaldo y Messi habían dominado el premio The Best desde 2008, y su cadena de triunfos fue interrumpida el año pasado por el volante Luka Modric, que recibió el galardón después de guiar a Croacia a la final de la Copa del Mundo. Esta vez, Modric no estuvo siquiera entre los 10 finalistas.

Van Dijk se había unido a Cristiano Ronaldo y Messi en la competencia tras ayudar a Liverpool a conquistar a Liga de Campeones en junio.

El técnico Jürgen Klopp, que dirige a Van Dijk en el club de la Liga Premier, fue elegido el mejor entrenador del año.

Por su parte, la delantera estadounidense Megan Rapinoe cumplió con los pronósticos al alzar el premio a la mejor futbolista. Rapinoe, que con la selección de Estados Unidos ganó la Copa del Mundo en julio, disputaba el reconocimiento con su compatriota Alex Morgan y la atacante británica Lucy Bronze.

Rapinoe anotó seis veces en el Mundial, lo que le dio la Bota de Oro para la líder de goleo del torneo y de pasó cargó con el Balón de Oro a la mejor futbolista de la competencia.

Londres fue anfitriona de los premios The Best durante los últimos dos años, luego que los nuevos líderes de la FIFA decidieron sacar la gala de su sede en Zúrich. Pero este año, el organismo rector del fútbol mundial decidió mudar el evento al icónico teatro de ópera La Scala de Milán.

Los máximos dirigentes de la FIFA tienen profundos lazos con Milán y sus históricos clubes, entre ellos el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien abiertamente se considera hincha del Inter.