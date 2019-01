Londres - Los servicios de rescate de Guernsey reanudaron este miércoles la búsqueda del avión en el que viajaba el jugador argentino del Cardiff City Emiliano Sala y que desapareció en el canal de la Mancha, informó la Policía de esa isla.

"Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán una área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que (el aparato) desapareció", señaló la Policía de Guernsey en su cuenta de Twitter.

11.30am update



There are currently three planes and one helicopter in the air.



We are also reviewing satellite imagery and mobile phone data to see if they can be of any assistance in the search.



So far today nothing spotted can be attributed to the missing plane.