AL KHOR, Catar — Catar inauguró este domingo la primera Copa Mundial de la FIFA de Medio Oriente ante líderes mundiales y fanáticos del fútbol que han acudido a esta nación rica en energía después de que fue golpeada por un boicot regional y críticas internacionales.

Con la dulce voz del actor estadounidense Morgan Freeman y un tema árabe con camellos, la ceremonia de apertura comenzó con la promesa de “todos son bienvenidos” en una actividad celebrada en el imponente estadio Al Bayt.

Independientemente del resultado de Catar contra Ecuador en la cancha, Doha ya ha atraído al poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a la ceremonia de apertura y al partido inaugural del torneo.

Que el Príncipe Mohammed, cuya nación había cerrado la única frontera terrestre de Catar con el mundo a través del reino durante una disputa política de un año, asista muestra cuán lejos ha llegado el acercamiento entre las dos naciones.

Las columnas de los periódicos durante la crisis incluso sugirieron cavar una trinchera a lo largo de la frontera de 87 kilómetros (54 millas) y llenarla con desechos nucleares en el punto álgido del conflicto. Si bien fue una bravuconería retórica, mostró qué tan profunda era la ira en la región en medio de la disputa, que el entonces gobernante de Kuwait sugirió que casi desencadenó una guerra .

La raíz de todo estos provino de la postura de Catar de apoyar a los islamistas que llegaron al poder en Egipto y en otros lugares después de la Primavera Árabe de 2011. Mientras que Catar vio su llegada como un cambio radical en las gerontocracias que se apoderaban del Medio Oriente, otras naciones del Golfo Pérsico vieron las protestas como una amenaza a su gobierno autocrático y hereditario.

Catar también enfrentó críticas de Occidente cuando los grupos que financiaron inicialmente en la guerra civil de Siria se volvieron extremistas. Esta nación negaría más tarde que alguna vez financió a extremistas islámicos, a pesar de las críticas de todo el espectro político estadounidense, desde Hillary Clinton hasta Donald Trump.

Catar, como Arabia Saudita, sigue una versión ultraconservadora del islam conocida como wahabismo. Sin embargo, el país permite que se sirva alcohol en los bares de los hoteles y en una Fan Zone de la FIFA en el país. Algunos en el país ya han criticado lo que ven como extravagancias culturales occidentales del torneo , lo que probablemente condujo a la prohibición de la cerveza en los estadios.

Al-Qaida en la Península Arábiga, el brazo del grupo extremista con sede en Yemen, emitió un comunicado el sábado criticando a los qataríes por organizar un torneo que “trae a personas inmorales, homosexuales, sembradores de corrupción y ateísmo”.

“Advertimos a nuestros hermanos musulmanes que no sigan este evento ni asistan a él”, dijo el grupo, pidiendo a los académicos que no lo apoyen. Sin embargo, el brazo de al-Qaida no amenazó directamente el torneo y se ha visto debilitado por años de ataques con aviones no tripulados de las fuerzas estadounidenses y envuelto por la guerra en curso en Yemen .

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sissi, el presidente de Senegal, Macky Sall, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, estuvieron presentes el domingo por la noche en la inauguración.

También acudió el príncipe heredero de Kuwait, el director general de la Organización Mundial de la Salud y el presidente de Yibuti. También estuvo presente el rey Abdullah II de Jordania.

Pero el mayor aplauso fue para el gobernante de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su padre, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, quienes aseguraron el torneo en 2010.

Mientras tanto, Irán envió solo a su ministro de juventud y deportes, no a su presidente de línea dura, mientras la República Islámica enfrenta protestas que duran meses por la muerte de una mujer de 22 años detenida anteriormente por la policía moral del país.

No está claro a qué nivel asistirán las naciones occidentales a la ceremonia y al partido del domingo por la noche. Catar ha sido objeto de críticas fulminantes por su postura sobre los derechos LGBTQIA+ y su trato a los trabajadores mal pagados que construyeron la infraestructura de más de $ 200 mil millones antes del torneo.

Pero antes del partido, una guardia de honor en camellos y caballos árabes, algunos con rifles M4 colgados del hombro, esperaban a los VIP, e incluso a los VVIP según las señales de tráfico, que se esperaban para el evento.