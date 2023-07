Wellington, Nueva Zelanda — Cuando Estados Unidos buscaba desesperadamente una chispa que encendiera su mejor desempeño, Lindsey Horan canalizó su disgusto en un aporte que mantuvo a su equipo invicto en el Mundial femenino.

Horan, molesta tras ser derribada minutos antes por Danielle Van de Donk, logró una revancha en forma de gol en el segundo tiempo, y Estados Unidos rescató hoy, jueves, un empate 1-1 frente a Holanda.

El equipo holandés pegó primero con un gol de Jill Roord en el primer tiempo para sorprender a las estadounidenses, que se mantienen invictas en 19 duelos seguidos gracias al tanto de Horan en el complemento.

La anotación de Horan llegó por medio de un remate de cabeza en un tiro de esquina a los 62 minutos, después de un rato de discusiones entre los dos equipos: Horan estaba enojada después del derribo e incluso profirió una maldición en dirección de Van de Donk, su compañera de equipo en Lyon.

“Dan es ese tipo de jugadora que, cuando está en mi equipo, es increíble, porque va a pelear hasta el último segundo para ganar el partido y va a buscar derribarte al final. Y eso fue lo que hizo”, dijo Horan. “Desafortunadamente no lo tomé bien. Me calenté un poco y ella me escuchó”.

Las estadounidenses trataron de calmar a Horan, quien había recibido ya una tarjeta amarilla en el partido anterior. La jugadora respondió con su 29no gol internacional, cuarto en el Mundial, y segundo consecutivo en este torneo.

Julie Ertz fue quien más pidió serenidad a Horan.

“Me dijo: ‘Linds, no te lleves otra amarilla, sólo anota el gol para callar a todas”, relató Horan.

Eso fue lo que hizo. Antes de que el balón cruzara la línea de gol, la expresión de Horan reflejó que sabía que había acertado.

Con el empate ninguno de los dos equipos aseguró un lugar en la siguiente ronda todavía. Cuando resta un partido por disputar. Estados Unidos y Holanda están en la cima del Grupo E, con una victoria y un empate, pero el equipo norteamericano tiene ventaja por diferencia de goles.

El juego fue una revancha de la Final de la Copa del Mundo de 2019, una victoria por 2-0 de Estados Unidos en un partido disputado en Lyon, Francia. Fue el segundo campeonato seguido para las estadounidenses y cuarto en general.

El tiro de Roord desde los límites del área pasó entre las piernas de Horan para poner en ventaja al equipo europeo a los 17.

Dominique Janssen tuvo una gran oportunidad desde larga distancia a los 29, pero la portera de Estados Unidos, Alyssa Naeher, brincó para desviar el balón, que se estrelló en el travesaño.

Un remate de cabeza de Horan tras un centro a los 36 apenas salió desviado a la izquierda mientras el ritmo se aceleraba cerca del descanso.

Holanda se fue al intermedio con la ventaja mínima. Fue apenas la sexta vez que Estados Unidos está en desventaja en la primera mitad en 52 partidos de la Copa del Mundo y la primera vez desde que se vio abajo en el descanso ante Suecia en la ronda de grupos de 2011.

La nigeriana Asisat Oshoala (izquierda) celebra tras anotar el tercer gol en la victoria 3-2 ante Australia. (Tertius Pickard)

Nigeria sorprende a Australia

Brisbane, Australia — Asisat Oshoala salió del banco en el segundo tiempo y revolucionó a Nigeria para llevarse hoy una inesperada victoria 3-2 ante la coanfitriona Australia.

La delantera del Barcelona hizo más incisivo el ataque nigeriano y anotó el gol que sentenció el triunfo, sacándose la camiseta para celebrarlo.

Nigeria pasó al frente del Grupo B junto a Canadá, ambas con cuatro puntos. Australia quedó en la cuerda floja, un punto atrás.

Australia, mermada por las lesiones de sus atacantes Sam Kerr y Mary Fowler, tendrá que derrotar a la campeona olímpica Canadá en Melbourne el lunes para poderse clasificarse a los octavos de final sin tener que depender de otros resultados.

Oshoala aprovechó un despiste defensivo a los 72 minutos, ganándole la posesión a tres australianas, y definió con la pierna derecha al primer palo. Se quitó la camiseta para festejar a un costado de la cancha, llevándose una tarjeta amarilla.

Tras llevar la iniciativa durante casi todo el partido, Australia quedó abajo 2-0 en un lapso de nueve minutos ante Nigeria, que venía de empatar 0-0 ante Canadá en el debut.

Las australianas generaron más ocasiones de peligro, pero echaron de menos a sus mejores goleadores y no supieron romper el cerrojo defensivo de Nigeria.

Telma Encarnacao (centro a la derecha) celebra con Jessica Silva después de anotar el primer gol de Portugal. (Abbie Parr)

Portugal elimina a Vietnam

Hamolton, Nueva Zelanda — Telma Encarnacao anotó un gol y asistió en otro para que Portugal derrotara este jueves 2-0 a Vietnam, una victoria que aseguró que Vietnam no avanzará a la fase eliminatoria.

Portugal se adelantó en el minuto siete tras una rápida serie de pases decisivos a través de la defensa vietnamita. Lucia Alves envió un centro perfecto a Encarnacao en la parte superior del área chica para un remate sencillo.

Portugal todavía tiene una oportunidad de avanzar de la fase de grupos , pero necesitará ganar o empatar contra Estados Unidos, con una derrota de Holanda el próximo martes contra Vietnam.

En el minuto 21, Portugal convirtió un saque de meta de Vietnam en una oportunidad, tomando posesión y moviéndose campo abajo. Encarnacao le pasó el balón a Kika Nazareth mientras corría entre los defensores, y la delantera de 20 años anotó el segundo gol de la noche a la izquierda de la portera Tran Thi Kim Thanh.

El seleccionador de Portugal, Francisco Neto, sostuvo a siete titulares de la derrota del equipo por 1-0 ante Holanda, incluida la capitana Dolores Silva, de 31 años, y la portera Inés Pereira. Tanto Encarnacao como Nazareth salieron desde el banquillo en la derrota ante los holandeses; ambos comenzaron en la victoria sobre Vietnam.

Unos 6,650 aficionados acudieron al estadio de Waikato, que tiene una capacidad de 18,009. La multitud era en su mayoría fanáticos vietnamitas, pero fue el contingente portugués el que hizo todo el ruido.

Nguyen Thi Bich Thuy fue el único punto brillante para Vietnam. La lateral derecha lució amenazadora en las pocas ocasiones en que las Golden Star Women Warriors se encontraron al ataque pero no pudieron producir un gol.