Doha, Catar - Cristiano Ronaldo quedó relegado a la banca de suplentes de Portugal por segundo partido consecutivo en la Copa Mundial Catar 2022.

El astro de 37 años no figura en el once titular para enfrentar a Marruecos en los cuartos de final este sábado a partir de las 11:00 a.m. El técnico Fernando Santos ya le había descartado para el choque de octavos de final frente a Suiza.

Gonçalo Ramos, autor de una tripleta ante Suiza en su primer partido como titular con la selección, nuevamente desplazó a Cristiano entre los titulares.

Cristiano disputa su quinto y probablemente último Mundial.

Fue sentado ante Suiza luego que Santos manifestó su enojo por la actitud del capitán en el partido contra Corea del Sur en el cierre de la fase de grupos.

Santos dijo en la víspera que Cristiano “no estaba feliz” cuando se le notificó de la decisión que no sería titular, pero que nunca amenazó con dejar el Mundial por ello.

Cristiano, máximo goleador del fútbol masculino de selecciones con 118 conquistas, ingresó como suplente a los 74 minutos.

