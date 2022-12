Lusail, Catar — Grant Wahl, uno de los periodistas de fútbol más reconocido de los Estados Unidos, falleció en la mañana del domingo, en Catar, mientras cubría el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos de la Copa Mundial FIFA.

Compañeros de los medios que estaban sentados cerca indicaron que Wahl colapsó y cayó hacia atrás en su silla en la góndola de periodistas del estadio Lusail durante el tiempo extra para definir un empate a dos goles por bando. Las personas presentes solicitaron asistencia médica y Wahl comenzó a recibir primeros auxilios en pocos minutos. No obstante, sus compañeros luego recibieron la noticia de que Wahl murió.

Su esposa, la doctora Céline Grounder, confirmó la muerte de Grant en un tuit y agradeció los mensajes de apoyo.

“Siempre podíamos contar en Grant para proporcionar historias penetrantes y entretenidas de nuestro deporte y sus principales protagonistas. La creencia de Grant en el poder del fútbol para adelantar los derechos humanos fueron, y seguirán siendo, una inspiración para todos. Grant convirtió el fútbol en su labor de vida, y estamos devastados porque tanto él como sus excepcionales artículos, ya no estarán con nosotros”, resaltó la Federación de Fútbol de los Estados Unidos mediante declaraciones escritas.

Su agente, Tim Scanlan, dijo a CBS News que Grant, al parecer, “sufrió un percance agudo de salud en el palco de prensa”. Añadió que recibió la asistencia de paramédicos, pero que no lograron reanimarlo.

El hombre de 49 años había publicado un tuit, el miércoles, en el que indicó que celebró su cumpleaños ese mismo día. Wahl, que cubría su octava Copa Mundial FIFA, escribió el lunes en su portal que había visitado una clínica durante su estadía en Catar.

“Mi cuerpo finalmente se rindió. Tres semanas de poco sueño, mucho estrés y mucho trabajo pueden provocar eso. Lo que había sido un catarro en los últimos 10 días se convirtió en algo más severo en el choque entre Estados Unidos y Países Bajos, y podía sentir la presión acumulándose en mi pecho”, escribió el periodista.

Wahl añadió que arrojó resultado negativo en la prueba de COVID-19 y que buscó tratamiento para los síntomas que padecía.

“Fui a la clínica ubicada en el centro de medios y me indicaron que probablemente tenía bronquitis. Me dieron antibióticos y una jaraba para la tos, y la realidad es que, varias horas después, me siento mucho mejor. Pero, esto es algo no bueno”, resaltó.

Entretanto, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado federal, dijo que están en comunicación con las autoridades en Catar.

“Estamos sumamente conmocionados por la muerte de Grant Wahl y enviamos nuestras condolencias a su familia, con quienes mantenemos una estrecha comunicación. Estamos en contacto con oficiales de alto rango en Catar para asegurar que los deseos de su familia sean atendidos lo más rápido posible”, escribió Price en un tuit.

Wahl fue objeto de atención internacional al revelar que le fue prohibido entrar al desafío entre Estados Unidos y Gales del 21 de noviembre porque utilizó una camiseta de un balón de fútbol rodeado por un arcoiris. Wahl indicó, en ese momento, que oficiales le arrebataron su celular y que le solicitaron que se quitara la camisa, lo que declinó hacer. Finalmente le permitieron entrar al estadio, y luego, FIFA le ofreció una disculpa formal.

Camisetas y otros artículos con el arcoiris han generado atención durante el torneo, en parte, por la postura del gobierno de Catar en contra de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+.

El periodista sostuvo que fue galardonado, junto con otros 81 compañeros de medios, por FIFA y por la Asociación Internacional de Periodismo Deportivo (AIPS) al cubrir ocho Mundiales.

Wahl trabajó para la revista Sports Illustrated de 1996 al 2021, al igual que para FOX Sports del 2012 al 2019, y luego lanzó su propio portal.