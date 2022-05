El puertorriqueño Jeremy De León se estrenó ayer, sábado, como futbolista profesional en España al jugar 45 minutos con el CD Castellón en la Primera División RFEF, el equivalente a la tercera división del fútbol español.

De León, de 18 años, salió en el 11 titular del CD Castellón, que empató 3-3 ante el Villarreal B.

El pasado 6 de mayo, De León fue presentado por el Castellón como jugador profesional tras firmar su extensión de contrato.

“Hacer esto en una edad tan temprana es un orgullo para mí“, expresó De León en un video publicado en las redes sociales del Castellón. “Al principio me costaba un poco, pero ya cuando fui más días, los jugadores me han recibido muy bien y me fui adaptando poco a poco”, expresó sobre su integración a la primera plantilla del Castellón.

El estreno de De León en el primer equipo del Castellón se dio tras brillar en la categoría juvenil. El boricua llevó al filial a un ascenso a la categoría de División de Honor con 13 goles, siendo el máximo goleador.

De León ha sido una pieza fija en las selecciones juveniles de Puerto Rico y se espera que pronto se estrene con el Equipo Nacional adulto. Es considerado una de las principales promesas del fútbol puertorriqueño y desde temprana edad asistió a pruebas con equipos de España.