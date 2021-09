La Liga Puerto Rico (LPR), el principal torneo de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), volverá al ruedo este próximo sábado luego de año y medio de receso a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El torneo reunirá a siete equipos femeninos e igual cantidad de oncenos masculinos, que lucharán por el nuevo trofeo de campeones que fue diseñado por el puertorriqueño Milton Gabriel Rodríguez.

El regreso de la liga, cuyo torneo 2019-2020 se canceló a raíz de las órdenes ejecutivas que paralizaron la actividad deportiva en el país, fue celebrado por el presidente de la FPF, Iván Rivera, quien destacó los aciertos en la organización de la competencia y habló de las novedades para esta temporada.

“Es un logro poder tener siete equipos masculinos y siete femeninos. También ha sido un logro -tanto de las organizaciones y el staff (de la FPF)- que se pudiera montar con poco tiempo de organización. Y lo más importante es que le damos una vitrina a los jugadores y jugadoras más importantes del patio para que puedan competir y que puedan ser vistos por otras ligas más importantes que puedan contratarlos”, expresó Rivera en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“También hay que destacar que se va a jugar en el estadio Juan Ramón Loubriel (en Bayamón) y en el Estadio Centroamericano (José Antonio Figueroa Freyre, de Mayagüez). Antes se jugaba en las canchas de las organizaciones. Esto le da un ‘standing’ mayor al evento”, añadió el federativo.

Algunos de los jugadores de Liga Puerto Rico posan junto al nuevo trofeo de la competencia. (Juan Alicea/Federación Puertorriqueña de Fútbol)

La inauguración oficial de esta temporada será el sábado en el estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, lugar donde se disputarán dos partidos. El primero será en la rama femenina y enfrentará al Sportivo Nacional ante el Metropolitan Football Academy a partir de las 3:00 p.m. El segundo encuentro medirá a los conjuntos masculinos de Fraigcomar y el campeón defensor, Metropolitan Football Academy, desde las 6:00 p.m.

Ambos encuentros se transmitirán a través de la página de Facebook de la FPF.

Los otros compromisos de ese primer día son entre la Academia Quintana versus Bayamón Fútbol Club en la rama femenina desde las 6:00 p.m. y el Caguas Sporting Fútbol Club ante Quintana en la masculina comenzando a las 9:00 p.m. Estos partidos se disputarán en la cancha de la Academia Quintana.

El resto de los equipos que competirán en la LPR son Puerto Rico Sol, Banfield Puerto Rico y Caribbean Stars en la rama femenina, y Bayamón FC, Guaynabo Gol Soccer Academy y Puerto Rico Sol en la masculina.

Nuevo trofeo

Rivera también resaltó el hecho de que por primera vez se crea un trofeo especial para la liga. Con esta movida se le quiere dar una identidad al premio, tal y como hacen otras ligas profesionales.

El trofeo color dorado -que fue presentado este miércoles en una conferencia de prensa- mide tres pies de altura y pesa 18 libras. Fue diseñado por Milton Gabriel Rodríguez y fabricado en Madrid, España, añadió Rivera.

“Hemos hecho un trofeo específico para la Liga, que es una obra de arte, de manera que pudiéramos darle una identidad y que todo el mundo aspire a tenerlo. Que sea como en otros torneos, que tienen un trofeo reconocible”, explicó.

“El concepto (del trofeo) representa la esencia del juego con el balón de fútbol en el centro arropado por las tres franjas y la estrella (por ambos lados) de la bandera de Puerto Rico”, articuló Rivera. “Es uno de seis diseños que tenemos, uno por cada competencia de la Federación”.

Habrá público en las gradas

El presidente de la FPF informó que se permitirá la entrada de fanáticos para presenciar los partidos. Sin embargo, se seguirán las normas establecidas en cada instalación y municipio. Igualmente, se le requerirá a los y las participantes que estén completamente vacunados o que presenten prueba negativa de coronavirus dentro de las 72 horas antes del partido.

“En el caso del público, nos adaptamos a lo que dice el Departamento de Salud y también lo que piden los municipios. Por ejemplo, en el Juan Ramón Loubriel no son las mismas que el Centroamericano en Mayagüez. En el Juan Ramón Loubriel entran solo los que están vacunados. En Mayagüez, te dejan llevar la prueba. Ahora está también la condición de que los menores de 12 años, que no tienen acceso a las vacunas, y no pueden entrar a eventos multitudinarios”, expresó.

“Nuestro protocolo contra el COVID-19 siempre va de la mano con el Departamento de Salud, pero tenemos que mirar lo que está pasando a nivel municipal porque a veces tiene regulaciones mayores”, apostilló.