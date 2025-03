Carolina - Tairi Morales le solicitó el domingo a su hijo Víctor Astacio Morales que vistiera un suéter color negro que tenía en su armario con el escudo del Real Madrid . No le dio una razón en específico.

“No sabía nada. Mami me dijo ‘ponte el jacket’ y yo esperé que él (Casillas) viniera hasta acá, sin que supiera que él estuviera aquí. Y de verdad que me emocioné mucho porque soy un fan del Real Madrid. Veo los juegos y me encanta cómo juegan”, compartió Astacio Morales a El Nuevo Día después de que el exfutbolista español se fundiera en un abrazo con él y le autografiara el abrigo.