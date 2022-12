La aprobación de la nueva constitución de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) y la renuencia de este ente federativo de reconocer las decisiones del Tribunal Apelativo y Arbitraje Deportivo (TAAD) en el caso de Miguel Cornejo podrían provocar su desafiliación o suspensión del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Esta determinación fue anunciada hoy, miércoles, por el Copur, quien le dio a la FPF hasta el 12 de enero de 2023 para que “muestre causa por la cual este Ejecutivo no deba recomendar al Pleno del Comité su suspensión y/o desafiliación”.

El Nuevo Día llamó al presidente de la FPF, Iván Rivera, quien enganchó la llamada y envió un mensaje en el que señaló “lo siento, no puedo hablar ahora”.

Una suspensión implica que una federación sigue siendo miembro pero no participa hasta que cumpla con las condiciones impuestas, mientras una suspensión significa que deja de ser miembro del Copur. Quien solicite afiliación para representar al fútbol tendría que cumplir con los requisitos de la constitución del ente deportivo nacional.

PUBLICIDAD

En el caso de la constitución, la resolución emitida hoy señaló que el estatuto aprobado por la Asamblea de la FPF el pasado 5 de noviembre tiene partes que entran en contradicción o no cumplen con la constitución del Copur. Entre estos se mencionan que no hay referencia del TAAD en las definiciones del nuevo documento. De igual forma, no se reconoce la autoridad del TAAD para dirimir las controversias entre sus miembros ni se menciona que sus determinaciones deban ser obedecidas por sus miembros.

Asimismo, en el apartado de las obligaciones de los miembros, no se hace mención del Copur.

Por el lado de la controversia con Cornejo, a quien la FPF lo destituyó como miembro de su comité ejecutivo y le impuso sanciones económicas, se le recordó a la federación su reiterado incumplimiento de las decisiones del TAAD para reinstalarlo.

Según reportó el medio digital Fútbol Boricua, la FPF le radicó a Cornejo una querella ética en el 2021, que fue desestimada por el TAAD en junio de este año. Posteriormente, la federación procedió a desarchivar una querella de hostigamiento sexual del 2019, que también fue desechada por una comisión de ética de la FPF.

No obstante lo resuelto por el mencionado comité, la FPF decidió no acatar lo que ese grupo decidió y constituyó una nueva comisión de ética para que reexaminara y emitiera otra resolución, lo que provocó la extensión de la suspensión “provisional” de Cornejo.

Ante este escenario, el TAAD le concedió “motu proprio” cinco días a la FPF para que expresara por qué no debía declararse ha lugar una solicitud de Cornejo para declarar incurso en desacato a FPF y a su comité ejecutivo por incumplimiento de la resolución del 5 de junio, que pedía la inmediata restitución y reinstalación del apelante a sus puestos en la FPF.

PUBLICIDAD

La FPF nuevamente no compareció a expresar oposición ni reparos, por lo que el 9 de noviembre el TAAD emitió “Orden de Reinstalación Inmediata del Apelante en la Federación Puertorriqueña de Fútbol”. Esta orden tampoco fue acatada por la federación, que procedió a enviar un documento en el que estipulaban que la suspensión temporal de Cornejo era válida a la luz de la resolución que emitieron cuando no aceptaron la decisión de su primer comité de ética.