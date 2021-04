Madrid - El zaguero del Cádiz acusado de proferir un insulto racista a un jugador rival en la Liga española el fin de semana reclamó la aplicación del principio de presunción de inocencia.

Juan Cala se pronunció en público por primera vez el lunes, un día después que fuera acusado de insultar al jugador del Valencia Mouctar Diakhaby en la victoria del Cádiz por 2-1.

“Parece que en este país no hay presunción de inocencia”, dijo Cala al canal Deportes Cuatro.

En breves declaraciones al presentarse a las instalaciones del club en el sur de España, Cala prometió dar pronto su versión de lo ocurrido.

“Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder”, dijo sobre un incidente que ha acaparado titulares en toda España.

El Cádiz anunció que Cala brindará una rueda de prensa tras el entrenamiento del martes.

