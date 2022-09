Roma - Los Yankees de Nueva York compraron una participación minoritaria en el club campeón del fútbol italiano AC Milan, que anunció el cierre de su último cambio de propietario el miércoles.

RedBird Capital Partners completó el acuerdo para comprar una participación mayoritaria en el siete veces campeón de Europa por 1,200 millones de dólares.

Es el segundo equipo de fútbol que los Yankees poseen parcialmente después invertir en el onceno de la ciudad de Nueva York en la MLS (Major League Soccer).

Gerry Cardinale, quien fundó RedBird en 2014 y es el socio administrador, anunció un acuerdo preliminar en junio para comprar Milán a la firma estadounidense Elliott Management.

Yankees Global Enterprises, la empresa matriz del equipo de béisbol dirigido por la familia Steinbrenner, adquirirá una participación de alrededor del 10%, dijo el martes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato antes de que se anunciara el acuerdo final.

Los Yankees acordaron en 2013 comprar una participación del 20% en el equipo de la Major League Soccer de la ciudad de Nueva York que se lanzó en 2015. City Football Group, la empresa matriz de Manchester City en la Liga Premier inglesa, es el propietario mayoritario.

El italiano Stefano Pioli es el director técnico del AC Milán. (Massimo Paolone/LaPresse)

“Tenemos una relación de varias décadas con los Yankees de Nueva York y la familia Steinbrenner que ha resultado en la creación de algunos de los negocios más exitosos en deportes, entretenimiento y hospitalidad”, dijo Cardinale en un comunicado en el sitio web de Milán.

“Estamos muy contentos de continuar nuestra asociación con ellos y buscaremos explorar oportunidades juntos para ampliar nuestro alcance de fanáticos y ampliar las oportunidades comerciales que solo están disponibles para las franquicias que operan en los niveles más altos de deportes a nivel mundial”.

El cierre llega justo a tiempo para que Cardinale haga su debut como nuevo presidente de Milán en el derbi del sábado contra el rival de la ciudad, el Inter de Milán.

“Nuestra visión para el Milán es clara: apoyaremos a nuestros talentosos jugadores, entrenadores y personal para lograr el éxito en la cancha y permitir que nuestros fanáticos compartan las extraordinarias experiencias de este club histórico”, dijo Cardinale.

“Buscaremos aprovechar nuestra red mundial de deportes y medios, nuestra experiencia en análisis, nuestro historial en el desarrollo de estadios deportivos y la hospitalidad para lograr un objetivo: mantener el lugar de Milán en la cumbre del fútbol europeo y mundial”.

Los Yankees, 27 veces campeones de la Serie Mundial en el Béisbol de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), están firmando un acuerdo de mercadeo por separado con Milan, 19 veces campeón de Italia, que incluirá la transmisión de repeticiones de juegos en YES Network, como lo hace Manchester City. También habrá comercialización cruzada entre los Yankees e italianos.

YES dijo que televisará los juegos de Milán a partir del derbi de este fin de semana, que se transmitirá el 6 de septiembre. CBS y Paramount tienen los derechos de televisión en vivo en Estados Unidos.

Milán viene de su primer título italiano en 11 años.

El Financial Times informó el martes que Main Street Advisors, el fondo con sede en Los Ángeles respaldado por LeBron James, también está invirtiendo en Milán.

RedBird también tiene una participación en Fenway Sports Group, la empresa matriz de Liverpool y Boston Red Sox. Las reglas de la Liga de Campeones prohíben que dos clubes en la competencia estén bajo el mismo propietario para proteger la integridad de los juegos en el campo. Es probable que la UEFA tenga que juzgar el alcance de la influencia de RedBird en la toma de decisiones en Liverpool.

RedBird es el cuarto propietario de Milán en cinco años.

Milán fue propiedad de 1986 a 2017 por un ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien vendió a una empresa controlada por Sino-Europe Sports Investment Management Changxing Co. El fondo de cobertura estadounidense Elliott proporcionó financiación y tomó el control del equipo en 2018 cuando no se realizaron los pagos del préstamo.