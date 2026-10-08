Haaland invita a la unión en tiempos de hostilidad para el señalado Manchester City
El club que enfrenta grandes castigos juega este domingo de visita ante el Liverpool
8 de octubre de 2026 - 6:51 PM
8 de octubre de 2026 - 6:51 PM
El noruego Erling Haaland instó a todos en el Manchester City a “mantenerse unidos” en lo que fueron sus primeras declaraciones públicas desde que se determinó que el club había infringido a gran escala las normas financieras de la Premier League.
Mientras, Enzo Maresca, entrenador del City, también se pronunció por primera vez sobre el mayor escándalo del fútbol inglés en la actualidad, expresando su “confianza” en los propietarios del club y afirmando que a sus jugadores “no les preocupa demasiado el ruido” mediático.
El City se enfrentará al Liverpool este domingo en su primer partido tras la publicación del dictamen de una comisión investigadora, la cual concluyó que el club infló artificialmente sus ingresos en más de $1,000 millones entre 2009 y 2018 para eludir las normas de juego limpio financiero que limitaban a los clubes rivales durante ese periodo.
"Enjoy the ride and smile" Erling Haaland with a message for Man City fans ahead of their trip to Anfield this weekend 🎙️🩵 https://t.co/H7so0fk6XE— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 8, 2026
La comisión declaró al City culpable de los 80 cargos graves de índole financiera presentados por la Premier League, por lo que el club podría enfrentarse a sanciones severas, incluida la expulsión de la máxima categoría. El City ha presentado un recurso de apelación contra dichas conclusiones.
En una entrevista con Sky Sports publicada el jueves, Haaland —el jugador más mediático del City— se pronunció.
“Tenemos que permanecer unidos y transmitirnos cariño los unos a los otros. Así que sí: mantengámonos unidos, disfrutemos del camino y sonriamos”, dijo.
Al preguntársele cuál sería su mensaje para los aficionados del City que viajan a Anfield, donde al equipo le espera un recibimiento potencialmente hostil, Haaland dijo: “tenemos que permanecer unidos, mantenernos juntos y conservar una actitud positiva”.
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