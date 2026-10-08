Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
9 de octubre de 2026
84°Lluvias dispersas
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Haaland invita a la unión en tiempos de hostilidad para el señalado Manchester City

El club que enfrenta grandes castigos juega este domingo de visita ante el Liverpool

8 de octubre de 2026 - 6:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Erling Haaland y el Manchester City anticipan un ambiente hostil ante el Liverpool. (Dave Thompson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El noruego Erling Haaland instó a todos en el Manchester City a “mantenerse unidos” en lo que fueron sus primeras declaraciones públicas desde que se determinó que el club había infringido a gran escala las normas financieras de la Premier League.

RELACIONADAS

Mientras, Enzo Maresca, entrenador del City, también se pronunció por primera vez sobre el mayor escándalo del fútbol inglés en la actualidad, expresando su “confianza” en los propietarios del club y afirmando que a sus jugadores “no les preocupa demasiado el ruido” mediático.

El City se enfrentará al Liverpool este domingo en su primer partido tras la publicación del dictamen de una comisión investigadora, la cual concluyó que el club infló artificialmente sus ingresos en más de $1,000 millones entre 2009 y 2018 para eludir las normas de juego limpio financiero que limitaban a los clubes rivales durante ese periodo.

La comisión declaró al City culpable de los 80 cargos graves de índole financiera presentados por la Premier League, por lo que el club podría enfrentarse a sanciones severas, incluida la expulsión de la máxima categoría. El City ha presentado un recurso de apelación contra dichas conclusiones.

En una entrevista con Sky Sports publicada el jueves, Haaland —el jugador más mediático del City— se pronunció.

“Tenemos que permanecer unidos y transmitirnos cariño los unos a los otros. Así que sí: mantengámonos unidos, disfrutemos del camino y sonriamos”, dijo.

Al preguntársele cuál sería su mensaje para los aficionados del City que viajan a Anfield, donde al equipo le espera un recibimiento potencialmente hostil, Haaland dijo: “tenemos que permanecer unidos, mantenernos juntos y conservar una actitud positiva”.

Tags
Fútbol profesionalManchester CityLiverpool
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: