Jeremy de León comparte con jugadores boricuas en España: “Fue una experiencia súper para los nenes”

“Lo nenes y los adultos quedaron locos (al hablar con De León). Yo le dije: ‘Estoy aquí de fanático’. Estoy supercontento por él. No estuve al nivel que él está, pero he pasado por esa etapa de futbolista y entiendo que no siempre es fácil. Así que de verdad que fue chévere poder compartir con él un ratito”, puntualizó.