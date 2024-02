Kylian Mbappé comunica al PSG que se irá del club al final de la temporada: ¿próximo destino, Real Madrid?

Kylian Mbappé comunicó al Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club francés al final de la temporada, confirmó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La persona, que habló con la condición de no ser identificada al no estar autorizada para pronunciarse públicamente, indicó que el atacante francés informó el jueves al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que no seguirá en el club cuando finalice su contrato, al final de esta temporada.