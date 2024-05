“La desafiliación del fútbol estuvo de acuerdo a nuestro reglamento”: Sara Rosario está satisfecha con el laudo del TAS, aunque con algunas reservas

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, se mostró complacida con el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) en torno a la desafiliación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF).

En una mesa redonda con un grupo de periodistas este miércoles en la Casa Olímpica junto al licenciado Mario Rodríguez, Rosario señaló que la desestimación del recurso sometido por la FPF validó la constitución del Copur, y expuso que discrepa de algunas cosas que expone el documento.

“Estamos complacidos con el proceso. Podemos discrepar de muchas cosas que dice el laudo, pero son cosas que no vienen a la consideración de ninguna de las partes. Puedo no estar de acuerdo en algunas de las expresiones que ellos hicieron, pero para mí. lo más importante es la desestimación del caso, que fue lo siempre dijimos: que la desafiliación del fútbol estuvo de acuerdo a nuestro reglamento y constitución”, declaró Rosario.

El Nuevo Día se comunicó con el director de comunicaciones de la FPF, José “Pepito” Suárez, para pedirle una reacción sobre el laudo y las declaraciones del Copur, pero el funcionario remitió a este medio al comunicado que emitieron el 6 de mayo cuando se dio a conocer que el TAS había llegado a un laudo.

En ese momento, la FPF reconoció que su recurso fue desestimado y expuso que “acatará responsablemente” esa decisión. Asimismo, dijo que cuentan con el “respaldo total de FIFA y CONCACAF, por lo que continuará trabajando bajo las orientaciones y disposiciones de los mismos, en apego a lo establecido en sus Estatutos, de forma autónoma”.

El laudo del TAS, que se dio a conocer ese 6 de mayo por el Copur, decía lo siguiente: “El Tribunal Arbitral del Deporte resuelve: la apelación presentada por la Federación Puertorriqueña de Fútbol frente a la resolución dictada por el Pleno del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico, de 27 de marzo de 2023, en el procedimiento TAS 2023/A/9573 Federación Puertorriqueña de Fútbol c. Comité Olímpico de Puerto Rico es desestimada”.

La acción que llevó a que la FPF fuera desafiliada fue la aprobación de una nueva constitución en la que no se reconoce la autoridad del Tribunal de Arbitraje y Apelaciones Deportivas (TAAD) del Copur para dirimir las controversias entre sus miembros e insiste en llevar los casos al TAS.

Antes de esta situación, la FPF había tenido desavenencias con decisiones del TAAD que no le favorecían, como el en caso de Miguel Cornejo, a quien la FPF lo destituyó como miembro de su comité ejecutivo y le impuso sanciones económicas. El TAAD determinó que el también exdirector de torneo de la Liga Elite de Fútbol de Puerto Rico tenía que ser reinstalado, a lo que el organismo federativo se negó.

La FPF es presidida por Iván Rivera Gutiérrez desde el 2019.

Dispuestos a revisar el funcionamiento del TAAD

En cuanto a los señalamientos que la FPF levantó en contra de la alegada imparcialidad del TAAD del Copur, Rosario sostuvo que están dispuestos a revisar la manera en que se opera. Sin embargo, señaló que cuando el pasado año se enmendó la carta magna del Copur -en la que se habla del TAAD- ninguna federación trajo a colación preocupaciones.

Asimismo, sostuvo que aunque la FPF alega que el TAAD no está constituido de acuerdo a las reglas de FIFA -algo que el TAS menciona en su laudo- “yo tampoco me tengo que manejar de acuerdo a las reglas de FIFA”. Rosario añadió que la federación tampoco pudo “mostrar ninguna evidencia donde la FIFA le hubiera enviado una comunicación directa de que el TAAD no era parte de su constitución o que iba en contra de la validez de su constitución”.

“El TAAD es una institución que le ha servido muy bien al país, que ha tenido las controversias importantes del deporte por muchísimos años, y todo el mundo ha acatado las órdenes del TAAD”, expuso.

En la estructura deportiva en Puerto Rico, cualquier controversia debe ser atendida por las propias federaciones. Luego que la federación tome una decisión, cualquiera de las partes puede apelar en el TAAD del Copur.

“El TAAD toma sus propias decisiones, se maneja de manera independiente. Nosotros -como Comité Ejecutivo- jamás ponemos la mano, ni llamamos a nadie para interceder por ninguna decisión. Han habido decisiones importantes contrarias a las posiciones de las federaciones y las federaciones las han acatado sin ningún problema. Pero lo que podamos mirar de cara al futuro, lo que podamos hacer para mejorar nuestro sistema, lo estamos haciendo ya en el Comité Olímpico, y también vamos a mirar al TAAD”, reiteró Rosario, quien apuntó que estaban a la espera del laudo para “mirar con más profundidad cualquier cambio que se tenga que hacer para mejorar la composición” del TAAD.

Incluso, en el laudo, el TAS expresó que “sería deseable, a los efectos de salvaguardar adecuadamente la seguridad jurídica de la industria del deporte, que la FIFA y el Copur acordaran una solución adecuada que permitiera establecer un tribunal de arbitraje nacional que cumpliera con los estándares de ambas organizaciones o que acordaran modificar el reglamento del TAAD de manera que lo haga compatible con las normas de la FIFA sobre cámaras nacionales de resolución de disputas”.

Sobre este particular, el licenciado Rodríguez reaccionó que no hace sentido esa sugerencia porque en Puerto Rico no se atiende un alto volumen de casos de fútbol, como sucede en el TAS. Rodríguez sí reconoció que el TAAD no cumple con lo que dispone la FIFA. El ente futbolero avala tribunales como funciona el TAS, donde el que apela coge un árbitro, el apelado escoge otro árbitro, y hay un organismo que nombra el del medio.

Sin embargo, Rodríguez recordó que el TAAD existe desde el 2005 y opera de la misma manera desde ese entonces y no es hasta ahora que surge esta discrepancia. El TAAD está formado por un panel de árbitros nombrados por el Copur.

Sobre este particular, Rosario apuntó que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) había aprobado otros estatus de la FPF, y nunca había levantado bandera sobre el funcionamiento del TAAD.

El TAAD es un ente que consta de dos instancias: una de arbitraje y una de apelación. La primera es un procedimiento acordado por las partes cuando hay una controversia. La segunda es el ente apelativo de las decisiones finales de las federaciones y es compulsoria. Las decisiones del TAAD, como foro apelativo de las determinaciones federativas, se pueden apelar al TAS.

“¿Que la FIFA tiene una manera distinta de cómo deben ser los tribunales? Bueno, eso es la FIFA. Yo soy Comité Olímpico. Yo no me debo a que la FIFA me diga”, insistió Rosario.