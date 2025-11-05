Opinión
5 de noviembre de 2025
La FIFA anuncia la creación del Premio de la Paz

El organismo busca destacar el poder del fútbol como herramienta para unir a las personas y promover la armonía global

5 de noviembre de 2025 - 1:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino posan durante la Cumbre por la Paz en Gaza. (Yoan Valat)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La FIFA anunció la creación de un Premio de la Paz, que planea otorgar durante el sorteo de la Copa Mundial el próximo 5 de diciembre en Washington.

El galardón, denominado Premio de la Paz de la FIFA, “reconocerá acciones excepcionales en favor de la paz”, informó el organismo rector del fútbol mundial el miércoles.

“En un mundo cada vez más inquieto y dividido, es fundamental reconocer la destacada contribución de quienes trabajan arduamente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La entidad precisó que el premio, que será entregado este año por Infantino, se otorgará anualmente en nombre de los fanáticos del fútbol de todo el mundo.

El Presidente estadounidense Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con Infantino, fue pasado por alto para el Premio Nobel de la Paz el mes pasado, pese a las presiones de algunos de sus compañeros republicanos, varios líderes mundiales y del propio Trump. Ambos tenían previsto coincidir el miércoles en un evento no relacionado celebrado en Miami.

Recientemente, la FIFA añadió otro vínculo con el expresidente al nombrar a Ivanka Trump como miembro de la junta directiva de un proyecto educativo de $100 millones, financiado en parte con los ingresos por la venta de boletos para la Copa Mundial de 2026.

Tags
FIFACopa del Mundo
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
