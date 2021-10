Londres — La FIFA negocia con las autoridades de Catar para eliminar el requisito de estar vacunado contra el COVID-19 para la Copa Mundial del año próximo.

El primer ministro qatarí, el jeque Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thaniprim, anunció en junio que todo aficionado que quiera asistir al Mundial tendrá que vacunarse completamente contra el coronavirus, aunque no ha dicho nada aún sobre si los futbolistas tendrán que hacerlo.

La FIFA y las autoridades de Catar sondean la posibilidad de que fanáticos, jugadores y dirigentes puedan certificar una prueba de haberse recuperado de COVID-19 o presentar pruebas negativas, dijo a The Associated Press una persona al tanto de las consultas. La persona pidió no ser identificada para poder referirse a la situación.

Los organizadores del Mundial y el gobierno de Catar no respondieron de inmediato a preguntas de AP.

Un primer indicio sobre si Catar relajará el requisito de vacuna podría verse cuando la FIFA divulgue en las próximas semanas la reglamentación para la Copa Árabe. El torneo con 16 selecciones se disputará entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre y será un ensayo de los estadios mundialistas.

“Catar, como país anfitrión, brindará la protección que se requiere para proteger la salud y bienestar de todos los involucrados en la competición”, dijo la FIFA en una declaración escrita. “Todos los que concurran deberán cumplir con las instrucciones de viaje de las autoridades catarís y la más reciente guía del Ministerio de Salud. La información completa sobre protocolos COVID-19 será comunicada a los grupos involucrados al acercarse la competición”.

Por primera vez, la FIFA alentó directamente a los jugadores para que se vacunen.

“Nosotros respaldamos las vacunas de COVID-19″, indicó la FIFA. “Y apoyamos el criterio de la Organización Mundial de la Salud: acceso seguro, justo y equitativo es esencial en todos los países. Los futbolistas no deben recibir prioridad para las vacunas”.

El técnico de Liverpool Jürgen Klopp abogó a favor de la vacunación.

“No me vacuno con el único fin de protegerme”, señaló el estratega alemán. “Me vacuno para proteger a toda la gente que me rodea”.

Klopp mencionó que el 99% del plantel de Liverpool ha sido inoculado.

“Es un poco como conducir en estado de ebriedad”, declaró. “Todos hemos estado en una situación en la que hemos bebido un par de cervezas y creemos ‘yo puedo conducir’. Pero esta ley no se adoptó para protegerme, sino para proteger a todos los demás porque estoy (borracho) y quiero conducir un automóvil. Y hemos aceptado eso como una ley”, estipuló.

“Es lo mismo con las vacunas. Los expertos han dicho que es la solución para salir de este momento”, añadió.