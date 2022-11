Brasil y Portugal avanzaron de ronda, mientras Ghana derrotó a Corea del Sur en una fiesta futbolística. Además, Camerún, con una gloriosa actuación de Vincent Aboubakar, logró un empate con Serbia que lo mantiene con vida en la Copa del Mundo.

Puntos claves sobre lo que ocurrió hoy

Las emociones se multiplican en Catar con los equipos al borde de la clasificación, o la eliminación. Siga la cobertura especial de El Nuevo Día de la Copa Mundial de Fútbol 2022.

Análisis: goles por montones, así como las emociones

Fue una jornada sensacional con todas las emociones que el fútbol puede brindar. Entre los cuatro partidos hubo 14 goles.

La noche catarí esperaba un choque de trenes entre Portugal y Uruguay. Así fue: intenso, desenfrenado y un contraste de actitudes similares, pero con marcadas diferencias de estilo. Uruguay apostó por defenderse y a veces atacar, Portugal buscó con ahínco la portería rival y en ocasiones puntuales, defender. La primera mitad culminó 0-0, y en el segundo tiempo todo cambió. Llegó el gol de Bruno Fernandes en una acción que Cristiano Ronaldo pareció anotar, pero que no tocó el balón, y que confundió al portero Sergio Rochet. A partir de ese momento, el duelo fue un tornado con acciones en ambos extremos del campo del Estadio de Lusail. La puntería no ha estado presente en el combinado charrúa, que aún no ha anotado un gol en dos partidos de la fase inicial. Contrario a Portugal, que ha encontrado las redes en cinco ocasiones en 180 minutos. Mención especial para Bruno Fernandes que tuvo una actuación estelar en la construcción de juego con llegada al arco rival y mostrando sacrificio en el repliegue defensivo para vencer al seleccionado uruguayo.

PUBLICIDAD

Brasil dominó a Suiza, pero tuvo que emplearse a fondo para conseguir un resultado que los llevó nuevamente a la fase de octavos de final. La Canarinha sintió la ausencia de Neymar ante el bloque sólido que conformó Suiza en el mediocampo para evitar las llegadas claras de Brasil. El combinado brasileño lo intentó con Richarlison, Vinicius Jr., Raphinha, Lucas Paquetá, pero jamás encontró la solución. Agonizando el juego, las contradicciones del fútbol fueron plasmadas en el trabajador incansable del mediocampo, Casemiro, quien se puso la chaqueta de la elegancia para anotar un derechazo en una hermosa jugada colectiva de Brasil que tumbó la resistencia del conjunto helvético. Pudieron ser más goles, pero la escuadra sudamericana no estuvo fina en el último tercio del campo.

El centrocampista brasileño Casemiro celebra la victoria tras el partido Serbia-Brasil. (EFE)

Ante la falta de disciplina defensiva y rigor táctico de Camerún y Serbia, alegraron a los fanáticos con sus virtudes ofensivas. Y fueron en tramos específicos. Para los serbios, Dusan Tadic brindó una clase magistral de toque en corto, trazos largos, carreras en diagonal para generar ocasiones ofensivas para sus compañeros y la ejecución perfecta de la táctica fija. En el caso de los cameruneses, fue Vincent Aboubakar quien frotó la lámpara de la genialidad cuando entró de cambio en el minuto 55 con la creatividad ofensiva para anotar un gol y regalar otro.

Otro partido similar fue el de Corea del Sur y Ghana. Pero con mayor criterio ofensivo y organización táctica por parte de los asiáticos y una verticalidad contundente de los africanos. La iniciativa de ataque fue coreana, pero el primer tanto fue de Ghana a balón parado. Y en ese momento, los ghaneses dominaron la primera mitad con solvencia en todos los frentes. Sin embargo, en el segundo tiempo, todo cambió. Corea del Sur empató al dominar totalmente a su rival al ajustar su manejo ofensivo y cargar el ataque hacia el flanco derecho de Ghana para encontrar espacios dentro del área rival. Y los encontraron en la cabeza de Gue-Sung Cho que consiguió un doblete en tres minutos. A partir de ese momento, el partido fue conmovedor en el amor propio de ambas escuadras en tratar de ganar el partido. A la larga, fue Mohammed Kudus, quien sentenció al conjunto asiático en una ardua batalla en el Estadio de la Ciudad de la Educación.

PUBLICIDAD

Lo que llama la atención

Era cuestión de tiempo. Un aficionado se lanzó al terreno de juego del Estadio Lusail en medio del partido entre Uruguay y Portugal para llevar un mensaje de protesta. La bandera arcoíris es criminalizada en Catar por ser un símbolo de los derechos LGBTQIA+. Además, presentó mensajes alusivos como ‘’Respeto para las Mujeres Iraníes’' y ‘’Salven a Ucrania’'. Recordemos, la Copa del Mundo es un intercambio cultural donde habitualmente se exponen estos mensajes políticos que afectan el diario vivir de la humanidad en diferentes espacios.

Un aficionado irrumpe en la cancha con la bandera arcoíris durante el partido del Grupo H entre Portugal y Uruguay, el lunes 28 de noviembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Abbie Parr) (Abbie Parr)

La agenda de mañana

Países Bajos vs. Catar (11:00 a.m., Estadio Al Bayt)

Ecuador vs. Senegal (11:00 a.m., Estadio Internacional Khalifa)

Irán vs. Estados Unidos (3:00 p.m., Estadio Al Zumama)

Gales vs. Inglaterra (3:00 p.m., Estadio Áhmad bin Ali)

Arranca la tercera fecha de la fase de grupos con un solo equipo eliminado, Catar. El resto de los equipos en acción tendrán la oportunidad de avanzar a la etapa de eliminación sencilla de los octavos de final. El encuentro entre Irán y Estados Unidos será uno donde se espera máxima tensión, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Esperamos que la polémica se quede fuera del terreno y se juegue un gran fútbol.