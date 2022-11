Catar es protagonista de una de las peores actuaciones de un anfitrión en la historia de las Copas Mundiales al eliminarse tras dos juegos disputados en la fase de grupos.

Puntos claves sobre lo que ocurrió hoy

Estados Unidos frenó la artillería de Inglaterra en un duelo que deja abierta la lucha en el Grupo B.

Un empate agridulce para Ecuador ante Países Bajos que elimina a Catar de su Mundial.

Senegal logró su primer triunfo en la noche donde Catar gritó un gol por primera vez en una Copa del Mundo.

Irán consiguió una victoria sobre Gales que provoca una última jornada no apta para cardíacos.

La Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022 continúa elevando su intensidad con la acción de la segunda fecha de la fase de grupos a toda máquina. Recuerde seguir los resultados y estar al tanto del calendario de partidos en la cobertura especial de El Nuevo Día.

Análisis: arde el Grupo B y Catar se deprime

Estados Unidos jugó mejor ‘’soccer’' que el ‘’football’' presentado por Inglaterra. Aún así, el resultado fue un 0-0 con mejores ocasiones para la escuadra estadounidense en una discreta actuación de los ingleses. El mediocampo conformado por Tyler Adams, Weston McKennie y Yunus Musah posee velocidad, organización, potencia y agresividad. Elementos que fueron suficientes para superar el tridente inglés de Declan Rice, Mason Mount y Jude Bellingham.

En el área de ataque, Harry Kane fue el único que aportó claridad al juego británico, pero sin acompañamiento. En el caso de Estados Unidos, Christian Pulisic jugó con velocidad y descaro para retar a la defensa inglesa, pero su inspirada noche no tuvo el premio del gol porque el palo del pórtico inglés fue caprichoso. Repartición de puntos entre ingleses y estadounidenses y una jornada de infarto para el cierre del Grupo B el próximo martes, tras el triunfo de Irán con dos goles en el tiempo añadido sobre Gales.

El estadounidense Walker Zimmerman (izquierda) pugna por el balón con el atacante inglés Harry Kane en el partido por el Grupo B del Mundial, el viernes 25 de noviembre de 2022, en Jor, Qatar. (The Associated Press)

Antes del partido entre Estados Unidos e Inglaterra, jugaron ecuatorianos ante neerlandeses en el Estadio Internacional Khalifa. Y en un arranque fulgurante de la mejor carta ofensiva de los Países Bajos, Cody Gakpo, se encargó de anotar un golazo desde fuera del área para amargar el día de Ecuador. Pero no fue así, el goleador histórico de ‘’La Tricolor’', Enner Valencia anotó el empate en un duelo donde el conjunto sudamericano mostró todas sus virtudes: talento, temple, inteligencia y potencia. Contrario al juego inaugural ante Catar, Gonzalo Plata se multiplicó en el terreno de juego con un constante ida y vuelta desde la banda derecha del medio sector de la escuadra suramericana para potenciar el fútbol de los sudamericanos.

A eso, se le sumó el gran trabajo del doble pivote formado por Moisés Caicedo y Jhegson Méndez que trabajaron a destajo en tareas defensivas y ofensivas para dejar sin opciones a los dirigidos por Louis Van Gaal. Además, la gran aportación en el sector izquierdo del carrilero Pervis Estupiñán fueron claves en una actuación ecuatoriana que mereció mucho más que un empate ante una tímida y conformista selección de los Países Bajos.

Enner Valencia celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol de Ecuador ante Holanda en el partido del Grupo B del Mundial el viernes. (Natacha Pisarenko)

Mención aparte para el choque entre Catar y Senegal. A pesar del claro dominio senegalés, el conjunto anfitrión de la Copa del Mundo pudo emocionarse y gritar el primer gol en justa mundialista de su historia cuando al minuto 78 el delantero Mohammed Muntari envió el balón al fondo de las redes con un cabezazo espectacular. Sin embargo, el conjunto africano se impuso con justicia al dominar cómodamente a su rival tanto en juego ofensivo como en organización táctica.

Lo que llama la atención

Brasil en vilo por la salud de Neymar. La superestrella del conjunto brasileño sufrió una lesión en su tobillo derecho que provocó su salida inmediata del partido ante Serbia. Se une a los infortunios del crack en Copas Mundiales. Si repasamos su carrera, podemos recordar su primera participación mundialista en el 2014, donde fue retirado en camilla del duelo de cuartos de final frente a Colombia cuando recibió un rodillazo de Juan Camilo Zúñiga que le produjo una fractura de vértebra.

El delantero brasileño Neymar se sujeta el tobillo durante el partido contra Serbia por el Grupo G del Mundial, el jueves 24 de noviembre, en Lusail, Qatar. (Laurent Gillieron/Keystone vía AP) (The Associated Press)

Cuatro años después, antes de Rusia 2018, sufrió la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho en febrero de ese año, que implicó una rehabilitación exprés para llegar a la justa mundialista. Jugó, pero no en plenitud de condiciones. Es una pena que un jugador de su calibre, no pueda mantenerse sano en los momentos cruciales de su selección. Por suerte para la canarinha, tiene abundancia de talento en la posición del crack del París Saint Germain y no deben tener problemas para clasificar a los octavos de final. El mundo estará pendiente a la evolución de Neymar y su posible retorno a las etapas decisivas del torneo mundialista.

La agenda de mañana

· Túnez vs. Australia (6:00 a.m., Estadio Al Yanub)

· Polonia vs. Arabia Saudí (9:00 a.m., Estadio de la Ciudad de la Educación)

· Francia vs. Dinamarca (12:00 p.m., Estadio 974)

· Argentina vs. México (3:00 p.m., Estadio de Lusail)

El itinerario de mañana tendrá cuatro partidos desde Catar con acción del Grupo C y D. Argentina está entre la espada y la pared. Perdió sorpresivamente en su estreno ante Arabia Saudí y Polonia y México lograron sacar un punto.

El combinado de Lionel Messi está prácticamente obligado a ganar si quieren depender de sí mismos en la última jornada de la fase de grupos. Sin duda, el choque ante México será apasionante.

Toda la acción de la Copa del Mundo de Fútbol de Catar 2022 lo pueden ver a través de Telemundo y la aplicación de Peacock.