Se comienzan a definir los verdaderos candidatos de la Copa del Mundo de Catar 2022. Francia se impuso a Polonia con una magistral actuación de Kylian Mbappé e Inglaterra, bajo el comando de Harry Kane, resolvió con comodidad su choque ante Senegal.

Puntos claves sobre lo que ocurrió hoy

Efervescencia total en Catar y el resto del mundo. Puedes seguir la Copa Mundial de Fútbol 2022 a través de la cobertura especial de El Nuevo Día.

Análisis: un genio francés y los ingleses

Francia no tuvo un juego brillante, pero cuenta con Kylian Mbappé. ‘’Les Blues’' vencieron, 3-1, a Polonia con participación de Mbappé en los tantos que certificaron el pase francés a los cuartos de final. El primer gol fue de Olivier Giroud, que superó a Thierry Henry para convertirse en el máximo goleador del combinado galo. Sin embargo, el genio fue Mbappé, que asistió a Giroud en el primero, y anotó dos golazos para tumbar a Polonia. El parisino es el jugador más joven en anotar nueve goles en Copas del Mundo, superando al legendario Pelé. No fue fácil para Francia, pues los polacos tuvieron su mejor juego del Mundial. Fueron agresivos, ordenados y mucho más ofensivos que en los partidos de la fase de grupos. No obstante, se toparon con un seleccionado galo decidido en defensa y con Mbappé. Eso fue suficiente.

Inglaterra no tuvo una primera mitad dominante, pero tuvo dos contragolpes magistrales para sentenciar a Senegal. Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham y Jordan Henderson fueron los artistas de una pintura perfecta para la escuadra inglesa. El capitán inglés, Kane, apareció entre las líneas del parado táctico senegalés para alimentar a sus compañeros con diversidad de pases y desmarques a los espacios. Al igual, que Foden, Bellingham y Henderson descosieron a Senegal. A eso le debemos sumar que fueron letales frente a la portería de Edouard Mendy. El conjunto senegalés probó las aguas en la primera mitad, y cuanto más saboreaba el gol, llegó el trago amargo que le propinó Jordan Henderson. A partir de ese momento, nada fue igual para Senegal, que tuvo una discreta actuación ante un equipo inglés que se impuso con autoridad, 3-0, y sin mucho desgaste para avanzar a los cuartos de final. Lo próximo para Inglaterra será un duelo de alta tensión ante Francia para buscar un pase a la semifinal de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Lo que llama la atención

Kylian Mbappé ya está entre las leyendas del fútbol mundial. El atacante francés debutó en el fútbol profesional a los 16 años, y a los 19 jugó su primer Mundial. Desde entonces, su ascenso al estrellato ha sido meteórico. Entre los grandes logros de su carrera, está el campeonato del mundo y el premio al mejor jugador joven del torneo mundialista en su primera participación en Rusia 2018. El parisino es un ganador. Lo ha ganado todo en Francia a nivel de clubes con el Mónaco y el París Saint Germain, su club actual. Y en el plano internacional, con la selección francesa solo se le resiste la Eurocopa. En el PSG, le falta el título continental de clubes. En la actualidad, Mbappé es el máximo goleador de la Copa del Mundo de Catar 2022 con cinco goles en cuatro partidos. Además, ha asistido en dos ocasiones para añadir a su caudal ofensivo. Si nos vamos al contexto histórico, nadie había anotado nueve goles en el torneo mundialista antes de los 24 años, como Mbappé. El galo ya superó a leyendas como Diego Armando Maradona, Rivaldo, y provisionalmente, a Cristiano Ronaldo. Incluso, empató con Lionel Messi, Eusébio, David Villa, Paolo Rossi, entre otros, en la tabla de los goleadores históricos de Copas del Mundo. Estamos ante un jugador que está marcando una época dorada del fútbol con apenas 23 años.

La agenda de mañana

Japón vs. Croacia (11:00 a.m., Estadio Al Yanub)

Brasil vs. Corea del Sur (3:00 p.m., Estadio 974)

Los octavos de final continúan mañana con dos selecciones asiáticas, una europea y otra sudamericana. Japón buscará hacer historia ante Croacia, pues con un triunfo estaría entre las mejores ocho selecciones de la Copa del Mundo por primera vez. Los croatas buscan repetir su presentación del mundial pasado. Los protagonistas de la tarde son Brasil y Corea del Sur. Los sudamericanos son favoritos para derrotar a los coreanos, y contarán con Neymar, ya recuperado de su lesión en el tobillo derecho. La acción mundialista puede seguirla en Telemundo y la aplicación de Peacock.

