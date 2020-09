Barcelona — Luis Suárez no tardó en hacerse sentir con el Atlético de Madrid.

Apenas cuatro días después desembarcar en la capital procedente del Barcelona, el delantero uruguayo anotó dos goles y gestó otro para que el Atlético arrasara este domingo 6-1 al Granada en el debut colchonero en La Liga española.

Suárez ingresó a los 70 y dos minutos después mandó el pase con el que Marcos Llorente convirtió la cuarta diana del Atlético.

En la recta final, Suárez rubricó su capacidad rematadora con un cabezazo bombeado para convertir el quinto tanto a los 85. Luego, en la reposición, cerró su gran actuación al marcar luego de aprovechar el rebote de un disparo previo suyo que dio en el poste.

Los primeros dos partidos del Atlético en el torneo doméstico fueron pospuestos para que pudieran descansa un tiempo más tras participar el mes pasado en la Liga de Campeones.

“Suárez entró para hacer lo que sabe, jugar para el equipo. No me quedo con los goles, me quedo con la asistencia a Llorente, con los movimientos de desmarque que hubo en esas combinaciones”, dijo el técnico colchonero Diego Simeone.

Antes del ingreso de Suárez, el ataque rojiblanco fue pletórico.

Diego Costa abrió el marcador con un soberbio remate de cabeza picado a los nueve minutos, tras un centro del argentino Ángel Correa. El segundo tanto fue facturado por Correa al inicio del complemento, con una gran jugada individual en la que controló el balón de derecha y lo mandó a las redes con un zurdazo a los 47.

El volante portugués Joao Félix también se lució y marcó el tercer tanto a los 65, en una magnífica jugada colectiva. Correa mandó una diagonal desde la derecha, a la que Costa dejó pasar para que el luso definiera rasante a los 65.

Pero después de ese momento el espectáculo fue de Suárez, quien se unió durante el curso de la semana a los colchoneros luego de ser descartado por el Barcelona.

El “Pistolero” dejó a la entidad azulgrana, luego de convertirse en su tercer mejor goleador con 198 dianas a lo largo de seis años.

El Granada cedió de fea forma su marcha perfecta en el torneo y celebró su único tanto por conducto de Jorge Molina a los 87 minutos. Es sublíder con seis unidades en tres partidos.

Suárez pudo haber logrado más brillo en su debut cuando el árbitro Xavier Estrada marcó un penal sobre él a los 80, y cuando se disponía a cobrar, el colegiado rectificó la llamada al revisar el video y valorar que no hubo una acción para sancionar.

Derbi vasco

Unai López firmó un doblete a los 40 y 87 minutos, con los que el Athletic de Bilbao se impuso 2-1 el Eibar en el derbi vasco. Kike García (48) anotó para el local.

El Athletic embolsó sus primeros tres puntos tras dos partidos. Eibar apenas tiene uno en dos.

Levante remonta en el Sadar

Con tantos de Gonzalo Melero (41), Roger Martí (77) y José Luis Morales (81), el Levante remontó para golear como visitante 3-1 al Osasuna, cuyo gol fue obra de Roberto Torres (38). Ambos equipos suman tres puntos.