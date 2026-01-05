Manchester United despide a su entrenador Ruben Amorim

Manchester - Ruben Amorim fue cesado como técnico del Manchester United después de apenas 14 meses en el cargo.

El club de la Liga Premier anunció el lunes la salida de Amorim. La decisión se produjo un día después de que hiciera comentarios provocativos sobre su posición tras el empate 1-1 contra Leeds.

“Con el Manchester United en el sexto lugar de la Liga Premier, la directiva del club ha tomado a regañadientes la decisión de que es el momento adecuado para hacer un cambio”, dijo el United en un comunicado. “Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de terminar lo más alto posible en la Liga Premier”.

El United informó que Darren Fletcher, técnico del equipo Sub-18, se haría cargo del partido contra Burnley el miércoles.

‘No voy a renunciar’

La gestión de Amorim estuvo marcada por una serie de récords negativos para el conjunto dueño de 20 campeonatos de la primera división de lnglaterra, incluyendo su posición más baja en la era de la Premier la temporada pasada.

Dirigir al United ha demostrado ser uno de los trabajo más difíciles en el fútbol mundial desde que el legendario Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Amorim es el sexto entrenador o técnico permanente en ser descartado en ese tiempo.

Amorim se disculpó con los aficionados al final de la temporada pasada por lo que describió como una campaña “desastrosa” cuando el United terminó en el puesto 15 en la clasificación, registrando su mayor número de derrotas en una temporada de la Premier y el total de puntos más bajo.

La semana pasada trascendieron informes de que figuras del club habían cuestionado sus tácticas y el domingo el portugués buscó aclarar su posición.

“Vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no para ser el técnico del Manchester United”, dijo. “Y eso está claro. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo a reemplazarme”.

Amorim fue considerado uno de los entrenadores más prometedores de Europa cuando el United lo contrató del Sporting de Lisboa en noviembre de 2024 a un costo de 11 millones de euros ($12 millones). Había llevado al gigante portugués a dos títulos de liga en cuatro años y fue visto como el candidato ideal para llevar al United de vuelta a la cima del fútbol inglés después de más de una década desde que se coronó campeón de la Premier por última vez.

Pero los resultados cayeron en picada en su primera temporada y la derrota ante Tottenham en la final de la Liga Europa acabó con las esperanzas de clasificar a la lucrativa Liga de Campeones.

Aun así, invirtieron más de 300 millones de dólares para remodelar su plantilla con fichajes como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. Pero las dificultades han continuado esta temporada: el United ganó dos de sus primeros seis partidos en la liga y sufrió una humillante derrota ante el Grimsby de la cuarta división en la Copa de la Liga.