Santiago, Chile - La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, dijo que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) exhortó al Copur y a la Federación de Fútbol de Puerto Rico (FPF) a llegar a unos acuerdos en torno al tema de la desafiliación de esa federación durante una audiencia que se llevó a cabo el viernes en Madrid, España.

Representantes de la FPF y el Copur estuvieron frente a un panel del TAS que atendió una demanda que el ente federativo sometió por discrepancias entre las partes sobre el alcance del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD). Celebrada esta audiencia, resta que el TAS emita una resolución.

“Fue una vista en que ambas partes expresamos nuestros argumentos y el panel hizo sus preguntas, muy puntillosas. Nos sentimos muy cómodos en todo momento, con un nivel de diálogo, y ahora el panel tiene que dilucidar. No dieron tiempo. Nos exhortaron a que teníamos que resolver la situación. La Federación negó que podíamos resolver, que había que ir al TAS. Siempre he dicho que no teníamos que llegar al TAS porque tenemos unos argumentos que se podían dilucidar”, expresó Rosario, quien estuvo presente en la vista.

La presidenta del Copur estuvo acompañada por el asesor legal y abogado del Copur, el licenciado Mario Torres Rodríguez, y por el licenciado español Antonio “Tony” García, quien es experto en materia deportiva internacional y del TAS.

Por el lado de la FPF estuvieron presentes el presidente de la FPF, Iván Rivera, y los licenciados Alberto Díaz y Adriana Sánchez Parés, pasada secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico.

De hecho, la FPF catalogó como exitosa su presentación y compartió que tuvo de testigos al director legal de la FIFA, el licenciado Emilio García, y a la abogada Sofía Malizia, del Departamento de Gobernanza de Asociaciones Miembros de la FIFA.

“Ambos testigos fueron, interrogados por los árbitros designados por el TAS, así como, por los abogados de cada una de las partes en controversia, respondiendo de forma solvente y tácita todas las preguntas, dejando claramente establecido, en cada caso, la posición de FIFA, en cuanto a la aprobación y reconocimiento del accionar de la FPF, por estar en línea con lo que establecen los Estatutos del ente matriz del Fútbol Mundial, en clara muestra de cumplimiento de los Principios de Buena Gobernanza, que se promulgan desde los mismos, así como desde el Reglamento específico”, declaró la FPF a través de un comunicado de prensa.

La génesis de la controversia entre los entes deportivos puertorriqueños fue la aprobación el pasado año de la constitución de la FPF en la que no se reconoce la autoridad del TAAD para dirimir las controversias entre sus miembros e insiste en llevar los casos directo al TAS, citando la Circular 1010 de 2005 de la FIFA, que enumera los estándares procesales mínimos que un tribunal arbitral debe tener para ser clasificado como “independiente” y “debidamente constituido”.

A consecuencia de este desacuerdo, la FPF fue desafiliada el 27 de marzo por votación unánime luego que el pleno del Copur aceptó una recomendación del Comité Ejecutivo del ente deportivo a esos efectos. Asimismo, Rivera fue suspendido al igual que el delegado alterno Juan Avilés.