La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) ha quedado desafiliada del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), luego que el pleno del ente deportivo aceptara de forma unánime la recomendación del Comité Ejecutivo a esos efectos en una reunión celebrada el lunes.

De igual manera, el presidente de la FPF, Iván Rivera, fue suspendido como delegado al igual que el delegado alterno Juan Avilés.

La votación a favor de la desafiliación fue unánime en la asamblea del Copur.

Mientras, el Departamento de Alto Rendimiento (DAR) continuará trabajando con la selección femenina de fútbol, que logró una histórica clasificación por derecho propio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023.

Según se anunció en la asamblea, el DAR determinará si la Selección cumple con los parámetros deportivos para asistir -y competir- en los Juegos de El Salvador antes de tomar una decisión final sobre su participación. Con la desafiliación, la FPF no tendrá inherencia en la preparación de esa Selección para los Juegos, una competencia en la que el Copur avala los equipos y atletas participantes.

PUBLICIDAD

Al emitirse el voto, Rivera abandonó el Salón de los Presidentes de la Casa Olímpica, en San Juan, y se negó a hacer comentarios a los medios que estuvieron en la reunión del pleno.

Antes de la votación, la presidenta del Copur, Sara Rosario, leyó un resumen de los hechos que llevaron a la desafiliación del organismo, y trajo a colación las omisiones en la constitución de la FPF en torno al Tribunal de Arbitraje y Apelaciones Deportivas (TAAD), lo que es violatorio al estatuto del Copur.

Asimismo, el presidente de la FPF, Iván Rivera, hizo una accidentada presentación para defender la postura federativa, pero antes dejó claro que le sorprendía lo que había escuchado de parte de Rosario.

Rivera sostuvo que la Carta Olímpica le da autonomía a las federaciones para guiar sus asuntos. Igualmente, reiteró que hay un choque de poderes entre la FIFA y el Copur, que tienen posturas distintas en torno a cómo deben manejarse el ente federativo.

A preguntas del delegado de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, Rivera reconoció que no existe un documento de la FIFA o la Concacaf para que no reconozca el TAAD e insistió que se dejan llevar por la Circular 1010 de 2005 que recomienda ir directo al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). También reconoció que desconocía si había algún documento que mandara el no reconocer al TAAD.

Rosario defendió la imparcialidad del TAAD, algo que Rivera ha señalado que no posee porque sus integrante son elegidos por el Copur.

PUBLICIDAD

La FPF ha estado bajo escrutinio del Copur desde el pasado año tras la aprobación de una nueva constitución en la que no se reconoce la autoridad del TAAD para dirimir las controversias entre sus miembros. De igual manera, no ha acatado las decisiones del TAAD para restituir a Miguel Cornejo como miembro de su comité ejecutivo.

¿Qué significa la desafiliación?

Con la desafiliación, la FPF no tendrá representación en el pleno del Copur, reconocido como el máximo ente deportivo en la isla. El TAAD, igualmente, es el primer foro en el cual se dirimen las controversias deportivas en Puerto Rico. De hecho, recientes decisiones judiciales -como la tomada en el caso de las Sanjuaneras de San Juan contra la Federación Puertorriqueña de Voleibol- reconocen la jurisdicción del TAAD para dirimir controversias del deporte.