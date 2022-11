Doha, Catar - Cuando se celebró el sorteo de la Copa Mundial Catar 2022 en abril, uno de los choques más esperados de la fase de grupos era el que enfrentará a España y Alemania en el estadio Al Bayt el domingo.

Ocho meses después, el duelo entre las dos excampeonas y favoritas a levantar la copa tiene aún más relevancia luego de la inesperada derrota de los alemanes ante Japón en su estreno en Catar.

Otro revés contra los de Luis Enrique podría eliminar a Alemania en la primera fase por segunda vez consecutiva. Una derrota, acompañada de un empate entre Japón y Costa Rica en un partido que se disputará antes el mismo domingo, echaría a la tetracampeona del torneo.

España, por su parte, tratará de asegurar su boleto a octavos y reforzar su estatus de candidata al título tras su impresionante goleada por 7-0 a Costa Rica antes esta semana.

Los indicios no son alentadores para Alemania. Su último partido contra La Roja fue una embarazosa derrota por 6-0 en la Liga de Naciones hace dos años. Para su última victoria sobre España hay que remontarse a un amistoso hace ocho años.

Los jugadores de Alemania se juntan durante un entrenamiento en el estadio Al-Shamal en vísperas del partido del Grupo E del Mundial contra España, en Al-Ruwais, Catar. (Matthias Schrader)

Alemania conquistó su cuarta Copa del Mundo en Brasil en 2014, pero cuatro años después en Rusia no pudo superar la fase de grupos tras caer frente a Corea del Sur y México. Sería la primera vez en su historia que no llega a octavos en dos mundiales consecutivos.

España se coronó en Sudáfrica en 2010, y en 2018 se despidió en los octavos. Una victoria el domingo le permitiría avanzar si Costa Rica no le gana a Japón.

Las expectativas en torno a la joven selección española aumentaron tras su impresionante partido contra Costa Rica, donde recuperaron el “tiki-taka”, un estilo de juego basado en la posesión del balón, y una de sus estrellas, Gavi, se convirtió a sus 18 años en el más joven en anotar en un Mundial desde Pelé en 1958.

Los siete tantos contra los ticos igualaron el total conseguido en Rusia.

Luis Enrique dijo no estar preocupado por un posible exceso de confianza de sus pupilos y prometió realizar cambios en el once inicial contra Alemania, aunque no dio más pistas.

El volante Leroy Sané podría volver a jugar con Alemania tras su ausencia con Japón por una lesión de rodilla.

El del domingo será el quinto duelo entre las dos potencias en un Mundial. España ganó el último, en las semifinales de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, por 1-0. El balance total en estos certámenes favorece a los alemanes con dos victorias y un empate.