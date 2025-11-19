¿Quiénes se han clasificado a la Copa del Mundo 2026?
En la jornada del martes, Curazao, Panamá y Haití se apoderaron de los tres lugares disponibles en la CONCACAF
19 de noviembre de 2025 - 9:58 AM
Un récord de 48 equipos jugarán en la Copa del Mundo 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.
El martes, España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria aseguraron los últimos lugares automáticos de Europa.
Más tarde, Curazao, Panamá y Haití se apoderaron de los tres lugares disponibles en la CONCACAF.
Un total de 43 equipos obtendrán plazas a través de torneos eliminatorios de las distintas confederaciones. Otros dos asegurarán lugares en el repechaje intercontinental, que contará con seis equipos y está programado para marzo en México. Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente.
La distribución
Asia tiene ocho plazas directas y una — Irak — en el repechaje intercontinental.
África tiene nueve lugares directos más uno — Congo — para la repesca.
HAITI ARE INTO THEIR FIRST WORLD CUP IN HALF A CENTURY ❤️ pic.twitter.com/GozOLqXUBb— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 19, 2025
CONCACAF obtiene tres cupos directos (más los tres países anfitriones) y otros dos lugares — Jamaica y Surinam — en el repechaje.
Sudamérica tiene seis lugares directos y enviará otro equipo — Bolivia — a la repesca.
Oceanía, por primera vez, tiene un lugar garantizado: Nueva Zelanda lo aseguró en marzo. Podría añadir otro con Nueva Caledonia, que participa en el repechaje.
Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la Copa del Mundo.
Estados Unidos, México, Canadá (automáticamente como anfitriones)
África: Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez
Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Corea del Sur y Uzbekistán
Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza
Oceanía: Nueva Zelanda
Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay
CONCACAF: Curazao, Panamá, Haití
