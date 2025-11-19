Opinión
19 de noviembre de 2025
83°aguaceros
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quiénes se han clasificado a la Copa del Mundo 2026?

En la jornada del martes, Curazao, Panamá y Haití se apoderaron de los tres lugares disponibles en la CONCACAF

19 de noviembre de 2025 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fanáticos haitianos celebran el pase de su selección a la Copa Mundial 2026. (Odelyn Joseph)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un récord de 48 equipos jugarán en la Copa del Mundo 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El martes, España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria aseguraron los últimos lugares automáticos de Europa.

Más tarde, Curazao, Panamá y Haití se apoderaron de los tres lugares disponibles en la CONCACAF.

Un total de 43 equipos obtendrán plazas a través de torneos eliminatorios de las distintas confederaciones. Otros dos asegurarán lugares en el repechaje intercontinental, que contará con seis equipos y está programado para marzo en México. Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente.

La distribución

Asia tiene ocho plazas directas y una — Irak — en el repechaje intercontinental.

África tiene nueve lugares directos más uno — Congo — para la repesca.

CONCACAF obtiene tres cupos directos (más los tres países anfitriones) y otros dos lugares — Jamaica y Surinam — en el repechaje.

Sudamérica tiene seis lugares directos y enviará otro equipo — Bolivia — a la repesca.

Oceanía, por primera vez, tiene un lugar garantizado: Nueva Zelanda lo aseguró en marzo. Podría añadir otro con Nueva Caledonia, que participa en el repechaje.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la Copa del Mundo.

Países clasificados al Mundial:

Estados Unidos, México, Canadá (automáticamente como anfitriones)

África: Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Corea del Sur y Uzbekistán

Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza

Oceanía: Nueva Zelanda

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay

CONCACAF: Curazao, Panamá, Haití

