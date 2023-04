Desde su elección como presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) en 2019, Iván Rivera ha tenido una gestión de altas y bajas, que en estos días se ha visto particularmente empañada con la desafiliación del ente que encabeza por parte del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Entre los logros, se puede destacar que, en el pasado año, dos selecciones de categorías menores han estado a un partido de clasificar a un Mundial. Puerto Rico nunca ha jugado una Copa Mundial de fútbol, sin importar el género o la categoría.

Uno de esos oncenos fue el Sub-17 masculino, que en febrero de este año cayó ante Canadá en el Campeonato de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) por 3-0. Una victoria los hubiera llevado al torneo mundialista que se realizará en Perú del 10 de noviembre al 2 de diciembre.

El otro combinado fue el Sub-20 femenino, que en marzo de 2022 también fue derrotado por Canadá por 2-0 en el Campeonato de la Concacaf celebrado en Santo Domingo, República Dominicana.

En ese mismo torneo, el equipo ponchó su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con una victoria por 7-0 ante San Cristóbal y Nieves. Fue la primera vez que un conjunto femenino gana su pase por derecho propio, pues su primera participación en esos juegos regionales fue en calidad de anfitrión para la edición que se celebró en Mayagüez en el 2010.

Igualmente, la Selección Nacional Mayor Masculina logró su ascenso a la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf y hace una semana cerró invicta en la fase de grupos en cuatro salidas con 12 puntos.

Actualmente, Puerto Rico ocupa la posición 170 en el ranking mundial de la FIFA, un ascenso de ocho lugares (178) desde el 2019. Sin embargo, Puerto Rico ha venido sufriendo un declive en la pasada década, considerando que en el 2011 llegó a estar 106.

En cuanto al equipo femenino, Puerto Rico es 104 en el mundo. En el 2019 era 103.

¿Cómo la comunidad del fútbol puertorriqueño ve la gestión de Rivera en momentos que su figura es señalada por la desafiliación del Copur?

Rivera llegó a la presidencia en marzo de 2019 tras derrotar al incumbente Eric Labrador y fue elegido para un segundo término en marzo de este año. En el 2019, Rivera ganó la elección con 29 años de edad. Venía de trabajar como director ejecutivo de la Asociación Central de Balompié y presidía el club Jaguares de Corozal.

El Nuevo Día contactó a 10 personas relacionadas al fútbol en Puerto Rico para que ofrecieran su perspectiva, y solo tres respondieron. De hecho, hubo personas que declinaron opinar sobre la gestión de Rivera.

La Selección Nacional de fútbol femenino se clasificó por primera vez -por mérito propio- a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Suministrada)

Sin apoyo al nivel superior

Al hablar de lo que él considera son desaciertos en el manejo de la FPF, el presidente del Bayamón FC, Alberto Santiago, expuso la falta de mayor apoyo económico a los equipos de la liga superior federativa -la Liga Puerto Rico- en momentos en que los torneos femenino y masculino se han acortado.

Santiago, de hecho, fue derrotado por el propio Rivera en las elecciones presidenciales del 2019. Santiago, quien formó de lo antes se conocía como Comité Ejecutivo de la FPF, pero ahora es llamado Consejo, explicó que a finales de 2021 la Liga Puerto Rico se convirtió de un torneo de ocho meses a uno más corto, de dos a dos meses y medio. Esta situación -dijo Santiago- no hace costo efectivo tener un conjunto en esa competencia. De hecho, los equipo masculino y femenino del Bayamón FC pidieron un receso del torneo de este año.

“Yo fui parte del Comité Ejecutivo, y sé que hay la posibilidad dentro de las ayudas que la FIFA provee, de alguna manera ayudar al nivel superior, que realmente es el que más cuesta y es donde están los jugadores nacionales a nivel superior, y yo entiendo que eso es uno de los desaciertos de la administración actual. Lo que es el sector del fútbol superior, tanto femenino como masculino, lo ha desatendido bastante”, estipuló Santiago.

El directivo trajo a colación que la cantidad de oncenos en los torneos de primera y segunda división ha bajado en ambas ramas. Añadió que entre el 2016 y 2017 la segunda división llegó alrededor de 15 conjuntos.

Un vistazo al sitio web, la última noticia es de noviembre 2022 y no se incluyen los resultados finales de la Liga de Puerto Rico.

“No se puede desatender lo que es el fútbol organizado oficial. La cara de un país en cualquier deporte siempre es la liga”, añadió Santiago, al comparar lo que hacen ligas como el Baloncesto Superior Nacional o la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Al hablar de los logros de las selecciones menores, Santiago lo celebró, pero subrayó que sobre el 80% de los jugadores de esos equipos no son desarrollados en el país y están activos en Estados Unidos.

¿Qué le faltaría los jugadores en Puerto Rico para lograr ese nivel?, se le preguntó.

“A mi modo de ver, un taller más organizado, más oportunidad y más seriedad en los torneos locales”, argumentó Santiago.

Como nota positiva, mencionó que se le ha dado continuidad al programa “FIFA For Schools”, que comenzó bajo la presidencia de Labrador. Con su apreciación coincidió Anita Rabell, quien fue presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino.

Este programa es una alianza entre la FPF y el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) para educar a los estudiantes y los maestros de Educación Física sobre el fútbol.

“Esto comenzó bajo Eric Labrador, pero ha sido un acierto que le haya dado continuidad y que se ejecutara en Puerto Rico. Es un programa buenísimo”, apuntó Rabell.

“El poder lograr que los educadores de Educación Física pudieran empaparse de este deporte, adiestrarlos y que se involucren ha sido tremendo porque expones a muchos niños y niñas al deporte”, recalcó.

Otra de las inicitivas que empujó la administración de Rivera fue el Programa Internacional para la Gestión del Deporte, unos cursos ofrecidos en colaboración entre la FPF, FIFA y el Recinto Universitario de Mayagüez dirigidos a enseñar a sus alumnos sobre la gerencia deportivas.

La amenaza de la desafiliación

Para Rabell, el tema de la desafiliación es una de las cosas que mas le preocupa por las implicaciones que tiene para los deportistas. El Copur desafilió el pasado domingo a la FPF en asamblea general luego que la administración de Rivera lograra remover la mención del Tribunal de Arbitraje y Apelaciones Deportivas de los nuevos estatutos aprobados.

Rivera insiste que el TAAD carece de independencia debido a que sus integrantes son nombrados por el Copur. Asegura, además, que la FIFA lo amenazó con una desafiliación si reconocía al TAAD dentro de su estructura para dirimir controversias.

Sin embargo, Rivera no pudo evidenciarle con documentación al Copur la amenaza de desafiliación de la FIFA. Para defender su decisión, Rivera ha utilizado una circular de la FIFA publicada en 2005, en la que le señala a las asociaciones miembros las características que deben tener los tribunales deportivos.

“Es bien triste que una serie de acciones haya desencadenado en esto que a quien afecta es a los jugadores y a las jugadoras”, expresó Rabell al recordar a la Selección femenina que ponchó su boleto a los Centroamericanos.

Este equipo es evaluado por el Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Copur, que determinará si la Selección cumple con los parámetros deportivos para asistir -y competir- en los Juegos de El Salvador antes de tomar una decisión final sobre su participación.

“Esto también podría afectar a largo plazo al masculino también. Se afecta todo el fútbol”, dijo.

Por su parte, Javier Cuartas, presidente del Gladiadores de Dorado, fue tajante al decir que desde que Rivera llegó a la presidencia, no ha estado de acuerdo con sus decisiones y reconoció que la relación profesional entre ambos no es buena.

Mencionó que no ha sido consistente con la contratación de entrenadores para las selecciones y, al igual que Santiago, señaló que trae jugadores que no se han desarrollado en el país para montar los equipos nacionales.

“Él no tiene en cuenta los muchachos de 13 y 14 años que están en los clubes de aquí. Después trae gente -que no está mal- pero los trae a jugar. Pero si no pones a los niños que están toda la semana entrenando en los clubes y jugando por el país, se decepcionan y por eso es que hay tanta deserción del fútbol a los 15 y 16 años”, estipuló el también entrenador.

Cuartas sí tuvo palabras de elogio para el programa de licencias de entrenadores. “Yo estoy muy de acuerdo con eso para que no cualquiera diga que es entrenador de fútbol, sino que tenga una serie de conocimientos”, puntualizó.