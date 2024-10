Rodri se lleva el Balón de Oro: “Es una victoria del fútbol español”

Tanto Messi como Cristiano Ronaldo — ganadores del premio en 13 oportunidades entre ellos — quedaron fuera de la lista de aspirantes este año, algo que no ocurría desde 2003.

Vinicius también se pronunció en la ex Twitter: “Haré esto 10 veces si es necesario. Ellos no están preparados”, publicó.

“Esto no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Hoy se viene a recompensar al fútbol español, a tantos jugadores que no lo han ganado y que lo han merecido como Xavi (Hernández), como (Andrés) Iniesta, como Iker (Casillas), como Busi (Sergio Busquets), como tantos otros”, señaló Rodri tras recibir el trofeo de manos de George Weah, ex ganador del premio.