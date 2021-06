El mocano Abner González se impuso este sábado en Arecibo en el campeonato nacional de contrarreloj de la Federación de Ciclismo de Puerto Rico (Fecipur), su primera aparición en una competencia en la isla desde que hizo historia en noviembre pasado al convertirse en el primer puertorriqueño que firma con un club profesional del World Tour.

González, del equipo Movistar de España, aprovechó un receso de la temporada del World Tour para venir a la isla y competir. Se impuso por primera vez en la contrarreloj, a la distancia de 30.9 kilómetros, con tiempo de 40:38 minutos en la categoría elite masculina. Superó a Elvys Noel Reyes (segundo con 41:22) y a Ricky Morales (tercero con 43:32).

Este domingo a las 7:00 a.m. estará en Ciales para defender su título nacional de ruta, luego de más de un año de inactividad de la Fecipur, que debido a la pandemia no tuvo carreras en 2020. El organismo, a través de su página oficial en Facebook, anunció de paso que este domingo desde las 7:00 a.m. transmitirá en vivo la carrera a través del canal en You Tube de la Fecipur.

PUBLICIDAD

Gracias Puertorro por el apoyo tan increíble que recibí hoy de todos ustedes… los llevo en el corazón X100PRE!!! ♥️ Posted by Abner González on Saturday, June 26, 2021

González debutó en febrero de 2021 en el World Tour, y desde entonces ha tenido apariciones con su club Movistar en Francia, Italia y España con algunas actuaciones destacadas para el novato de 20 años.

Con su triunfo de este sábado en Arecibo, se adjudicó 25 puntos, buenos para su ranking individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Tal como había adelantado a El Nuevo Día el presidente de la Fecipur, Roberto Collazo, esos puntos son importantes para que González pueda aspirar a representar a la isla en el Mundial a celebrarse en Bélgica en septiembre.

Con una victoria en Ciales este domingo, en el campeonato nacional de ruta (129.36 kilómetros), el mocano sumará 100 puntos más. La salida y llegada será en el complejo deportivo del municipio.

“Como los campeonatos nacionales son campeonatos UCI, esos puntos los adquiere el país pero también lo ayudan en su carácter individual”, explicó Collazo, quien agregó que una victoria de González el domingo no solo le permitirá revalidar su título nacional, sino que le dará automáticamente su boleto para el Mundial de Bélgica.

“Después que tengas 75 puntos o más puedes ir al Mundial. Cada país puede llevar hasta cinco y seis corredores. Si Abner gana (en Ciales) ya es automático que va, por ser un país en el que no tenemos más corredores de ese nivel”, añadió Collazo.

Por otro lado Collazo dijo que la presencia de Abner este sábado en Arecibo y su esperada cita de mañana en Ciales tuvo un efecto multiplicador en la cantidad de participantes.

PUBLICIDAD

“Primeramente (su presencia) ayuda a subir el nivel de la carrera, y a subir el nivel de los corredores que compiten directamente con él en la categoría elite, que es la principal. Tener a Abner en Puerto Rico ha sido un atractivo”, comentó el líder federativo.