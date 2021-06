Moca - Además de descansar y pasar un rato con su familia, Abner González llegó a Puerto Rico para defender su campeonato de ciclismo de ruta y para intentar conquistar el cetro de contrarreloj en los campeonatos nacionales, que se celebrarán a finales de este mes.

El atleta, que es visto por muchos como el favorito para ganar en la isla luego de su experiencia en España con el equipo profesional Movistar, dijo que viene a hacer su trabajo sin subestimar a ninguno de sus contrincantes.

“Yo no subestimo a nadie porque hay gente que es muy dedicada y que entrenan mucho. Hay gente que quiere ese título también”, expresó el competidor en entrevista con El Nuevo Día en su hogar.

“Y es bonito que sea así porque añade emoción cuando todo el mundo lucha por el título. Si ya se sabe quién va a ganar, se vuelve aburrido. Yo voy a dar el máximo, como lo hago en todas las carreras. Claro que quiero seguir siendo el campeón nacional y quisiera serlo en la contrarreloj, pero hay que ganarlos primero y después se habla”, estipuló.

González explicó que decidió competir en ambos eventos porque coinciden en el mismo fin de semana. Añadió que sería la primera vez que compite en la contrarreloj en esta etapa después de haberlo hecho como prejuvenil.

El campeonato de contrarreloj será el 26 de junio en Arecibo y el de ruta será al día siguiente en Ciales.

Olimpiadas en la mira

Además de ser campeón nacional, González quisiera poder representar al país en unos Juegos Olímpicos. Este año ya no podrá ser dado que el periodo clasificatorio fue cerrado por la Unión Ciclista Internacional con los puntos que tenían los ciclistas antes de la pandemia y los cupos están asignados. Sin embargo, no descarta intentarlo para la edición de París 2024.

“Pienso que para cualquier atleta, de cualquier deporte, las Olimpiadas son un sueño. Ganes o no, llegar a una Olimpiada es otra meta cumplida”, expresó.

“Poder representar tu país en unas Olimpiadas debe ser algo muy bonito. Poder estar en París 2024 sería una meta a largo plazo, sería un honor”, puntualizó.

A González no le molesta esperar un poco más para intentar convertirse en un atleta olímpico. Al contrario, prefiere prepararse antes de dar ese paso.

“Yo pienso mucho en el proceso y en las preparaciones. Nunca he sido de las personas que quiero que todo me llegue volando. Yo prefiero que se tarde y llegue bien. A que llegue rápido y las cosas no salgan bien. Pienso que todavía puedo aprender mucho más del ciclismo y mejorar mucho más”, apuntó.