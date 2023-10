El futuro del ciclista puertorriqueño Abner González con el equipo Movistar Team luce incierto, luego que el nombre del atleta no apareciera en el anuncio que hiciera hoy, martes, la escuadra española sobre los competidores que figurarán en su plantilla para la temporada 2024.

González fue anunciado como una de las nuevas caras del equipo telefónico a finales de 2020. Firmó un contrato de tres temporadas que vence este año, lo que lo convirtió en el primer ciclista de Puerto Rico en ser parte de un club profesional del World Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Sin embargo, Movistar no mencionó al boricua en la lista de 12 renovaciones de convenio que anunció este martes. Estos corredores se suman a los ocho que tienen contratos en vigor para el 2024.

El conjunto agregó que próximamente revelará “los otros nombres con que completará su plantilla para el curso que viene” y sostuvo que con los movimientos que ha hecho “configura así un equipo rejuvenecido, que mantiene calidad y experiencia y aspirará a seguir progresando en su 45º ejercicio en el pelotón”.

En declaraciones escritas dirigidas a El Nuevo Día, Diego Milán, agente del atleta mocano de 23 años, señaló que “de momento el futuro es incierto”.

“Estamos en negociaciones. No puedo deciros nada más. Cabe la posibilidad -por supuesto- de lo renovar”, agregó Milán, que expuso que miraban “posibilidades dentro y fuera” de España.

Varios medios españoles, sin embargo, informaron este martes que González, en efecto, quedó fuera del equipo para el 2024.

El campeón nacional de ruta del 2019, 2021 y 2022 y contrarreloj de 2021 tuvo sus mejores desempeños con Movistar en el 2021, que fue su primer año de contrato.

Obtuvo una quinta posición en la Vuelta a Castilla y León, celebrada el 29 de julio y un tercer, quinto y sexto lugar en las etapas tres, cuatro y en la general, respectivamente, de la Vuelta a Portugal, que se llevó a cabo en agosto de ese año. También llegó sexto en la novena etapa de esa competencia. Mientras, quedó número 14 en la quinta y última etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana el 18 de abril.

Para este 2023, su mejor resultado fue una posición 17 en la etapa final de la Vuelta a San Juan Internacional, en Argentina, llevada a cabo en 29 de enero.

También debutó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con una quinta posición en la prueba de ruta individual con tiempo de tres horas, 51 minutos y 13 segundos (3:51:13).

En entrevista con este medio en enero de 2023, el deportista reconoció que el 2022 no fue su mejor año y que llegó a cuestionarse su carrera. De hecho, en esa temporada solo acumuló alrededor de 40 días de competencia debido a problemas de salud y físicos que no le permitieron tener el rendimiento de su primer año.

“No lograba dar pie con bola porque empecé a pensar en todas las personas aquí en Puerto Rico que están motivados con uno. Mi primera temporada fue muy buena y la pasada no podía ser peor. Tú piensas eso: ‘Si la anterior fue buena, esta tiene que ser mejor o al menos igual’. Empiezas a pensar: ‘¿Qué estarán pensando de mí? ¿Que me desenfoqué?’. Y ese no era el caso. Después de la mitad de año, comencé a pensar si la cosa no estaba para mí. Empecé a dudar de mí, y así estuve hasta que se acabó la temporada”, señaló en ese momento González al recordar las sensaciones que tuvo al finalizar el 2022.