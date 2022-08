Madrid - Abner González, primer ciclista puertorriqueño en el pelotón profesional, dijo este martes que se enamoró del ciclismo muy joven, desde la primera carrera que disputó cerca de su casa animado por su hermano, y se mostró orgulloso y “feliz” por poder representar a su país luciendo el maillot de campeón nacional.

“Mi país tiene una gran tradición de practicar deportes como el béisbol, el baloncesto y el voleibol, que todos jugamos y vemos en la televisión desde pequeños. Siempre me ha atraído el ciclismo. Mi hermano me llevó a una carrera cerca de nuestra casa y gané enseguida. Desde entonces me enamoré del ciclismo”, dijo el corredor del equipo Movistar en una entrevista facilitada por el Tour de Polonia, carrera que disputa este año por primera vez.

Recordó que llegó al circuito europeo gracias a un masajista puertorriqueño que trabajaba con un equipo en España. “Mi carrera empezó allí. He estado en muchos equipos, hasta que me convocó Movistar Team. Ahora Estoy muy feliz de poder competir con un equipo tan fuerte”.

PUBLICIDAD

“Es la primera vez que participo en el Tour de Polonia. Es una buena carrera con corredores importantes. Para mí, ha sido una gran experiencia. Además, fue increíble por su parte organizar una carrera en apoyo de la paz en un momento tan difícil. Lo agradezco mucho”, destacó.

González, de 21 años, está orgulloso por poder ejercer como embajador de su país: “Es un placer correr con la camiseta de campeón nacional. Estoy feliz de representar a mi país. Además, soy el primer puertorriqueño en el pelotón profesional. Es fantástico”.

Preguntado por sus planes futuros, lo tiene muy claro: “Todavía soy joven y tengo mucho que aprender. Un día me gustaría ser corredor de carreras de tres semanas, pero ya veremos. Ese es mi sueño”.