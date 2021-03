El ciclista mocano Abner González participará desde este martes en Italia, en su segunda gran prueba por etapas del año, y quinto evento en general desde que debutó el pasado 11 de febrero en el World Tour como parte del Movistar Team español.

González, quien está haciendo historia como el primer ciclista puertorriqueño en firmar como profesional con un club activo en el World Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI), correrá del 23 al 27 en la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, un evento de cinco etapas. Será de paso su prueba más larga hasta el momento.

En su debut, González estuvo junto a su equipo Movistar en el Tour de la Provence en Francia, carrera de cuatro etapas que se celebró entre el 11 y 14 de febrero y en el que el boricua concluyó con buenas calificaciones. Tras arrancar con un puesto número 73 en la primera etapa, Abner tuvo una brillante demostración en la llamada ‘etapa reina’ del Tour de la Provence durante el tercer día, donde cerró en la vigésima posición.

Completadas las cuatro vueltas González cerró la clasificación general en Francia en la posición número 32 y consiguió sus primeros tres puntos de la UCI.

Luego de eso realizó tres carreras distintas de un día cada una, en Italia, a donde regresa esta semana para una prueba más exigente.

“Supermotivado. Realmente las otras tres careras que hice en Italia me encantaron. Me encantó correr en Italia. No sé, es una vibra interesante, un ‘mood’ muy bonito, En realidad se siente superbién correr en Italia. Hay una cultura de ciclismo bella allí”, dijo en entrevista con El Nuevo Día vía telefónica, antes de su viaje de este lunes desde España.

“ Me da alegría que tenga otra oportunidad de volver a Italia a seguir probando e intentando… aprendiendo. En realidad el mayor objetivo este año es aprender lo más rápido posible para así poder demostrar, como quien dice, el campeón que tengo dentro” ” Abner González / Ciclista del Movistar Team de España

Las anteriores tres pruebas de un día que realizó en Italia fueron el Trofeo Laigueglia, que concluyó en la posición 61 (5:03:05) el 3 de marzo; el Strade Bianche que concluyó en la posición número 71 (4:53:57) el 6 de marzo; y el GP Industria e Artigianato, en el que cruzó la meta trigésimo quinto (4:28:18) el 7 de marzo, logrando tres puntos adicionales para el ranking de la UCI.

“Me da alegría que tenga otra oportunidad de volver a Italia a seguir probando e intentando… aprendiendo. En realidad el mayor objetivo este año es aprender lo más rápido posible para así poder demostrar, como quien dice, el campeón que tengo dentro”, agregó con una carcajada el corredor de solo 20 años.

“Este año en todas estas carreras he tenido muchas buenas sensaciones. En realidad nunca pensé que iba a comenzar mi carrera en el World Tour sintiéndome tan bien”.

Abner González corre con una camisa blanca con la bandera de Puerto Rico porque es el campeón nacional de su país. (Movistar Team)

Con seis puntos y solo cuatro eventos hasta el momento, el novato está apenas empezando a aparecer en el ranking de la UCI. Ocupa al momento la posición 1,531, y del área de América es el número 164.

“Vuelvo y digo... quizás no he estado más en la lucha allá adelante (posiciones de vanguardia en las carreras) por la misma experiencia. Al final, cuando las cosas se ponen duras en las carreras, no me pesa mucho (físicamente), pero lo que sí me pesa es la (falta de) experiencia; saber colocarse bien, saber en qué momento estar al frente y en qué momento no. Cosas así que al final son balas que estás gastando sin darte cuenta, y en el momento clave, si no las hubiese gastado antes, las hubiese tenido y llegado más adelante. Ese tipo de cosas son las que estoy tratando de aprender ahora mismo”.

“Pero vamos con muchas ganas a la Coppi e Bartali, a tratar de hacer el mejor trabajo con el equipo, y ojalá que uno pueda tener un resultado personal bonito e interesante. Pero sin estrés, y a seguir tratando de aprender para que cuando realmente llegue mi oportunidad, sea como tiene que ser y de una manera correcta”.