Activos pese al retiro: Mónica Puig y JJ Barea, entre otras leyendas boricuas, revelan los pros y contras de su vida tras el retiro

Dorado - Para muchos exatletas, el estilo de vida puede tornarse en un problema una vez se haya concretado el adiós definitivo de su respectivo deporte.

Para figuras de primer orden como el exbaloncelista de la NBA y de la Selección Nacional José Juan Barea, y la extenista y medallista de oro olímpica, Mónica Puig, es el deporte mismo el que les ha permitido no solo mantener una vida activa y saludable, sino que al mismo tiempo les ayudó a lidiar con la transición fuera de las canchas.

“El pickleball y el golf son los que me mantienen activos. En el pickleball estoy ya compitiendo en un nivel más alto, y me mantiene en forma. Y siempre en eventos así como este de Rain & Rose, que es una fundación aquí en Dorado, que hace cosas bonitas, esta es la primera vez que hacen algo de pickle, pero he venido año tras año al torneo de golf. Así que fue una buena idea hacer lo de pickleball este año”, dijo en un encuentro con la prensa Barea, uno de los participantes del Rain & Rose Charity Benefit & Celebrity Pickleball Tournament.

Acompañado de su esposa, la exreina de belleza Viviana Ortiz y quien regularmente está participando en torneos junto al exarmador, Barea llegó a la canchas del Dorado Beach Resort en este municipio, como una de las múltiples personalidades que se dieron cita, como Puig, y los exjugadores de Grandes Ligas, Iván Rodríguez, miembro del Salón de la Fama, y Carlos Beltrán, quien hizo acto de presencia en calidad de padrino de la actividad, honor que también recayó sobre el otrora inicialista de las Mayores, Carlos Delgado.

Los últimos tres no participaron del torneo, pero sí Barea y Puig. De Estados Unidos también vinieron a jugar múltiples personalidades como Terrell Owens, otrora wide receiver de los 49ers de San Francisco, entre otros equipos de la NFL, el exlanzador de MLB, Brad Penny, el exjardinero también de Grandes Ligas, Johnny Damon, y Ryan Sherry, una de las primeras personas de influencia en el mundo del creciente deporte de pickleball, y jugador profesional.

Los participantes del Rain and Rose Fund Charitable posan para una foto. (Carlos Rivera Giusti)

La disciplina ha tenido un rápido arraigo en la presente década no solo entre aficionados sino entre exatletas profesionales que más allá de verlo como un pasatiempo, han participado incluso en torneos de mayor nivel, como el caso de Barea, retirado del básquet hace apenas par de años, y cuya última temporada en la NBA fue la de 2019-2020 con los Mavericks de Dallas, con quienes ganó el campeonato en 2011.

“En golf estoy 8 de handicap, que es bastante bueno. Estoy mejorando pero estoy estancado ahí. No mejoro ni empeoro. En pickleball es que me va muy bien”, dijo Barea.

“Para mí lo del retiro es que no tengo que montarme en aviones a trabajar, y puedo quedarme en casa. Me estoy disfrutando a mi familia y mis hijos un montón. Pero tengo mis cosas. Estoy coacheando (a los Mets de Guaynabo en el BSN), tengo el complejo deportivo que estamos abriendo pronto, me mantengo activo con el pickleball, mi fundación… pero yo digo que nada ‘full time’. Ahora estoy con la Selección Nacional de Puerto Rico como asistente. Y esas cosas me mantienen. Tengo que tener algo que hacer al otro día, porque si no, no duermo bien. Pero lo que me ayuda de no estar ya en la NBA es poder estar en casa con mis hijos y disfrutarme esa etapa”.

Al preguntársele si sus intenciones en el pickleball serían tan serias como para volver incluso a competir en eventos internacionales y representar al país, Barea no parece descartar nada.

José Juan Barea junto a su esposa Viviana Ortiz. (Carlos Rivera Giusti)

“Yo estoy en el grupo de Puerto Rico de pickleball. Mónica no creo que lo está cogiendo tan en serio como yo. Yo estoy en torneos y me apunto en todos los que pueda. Y tenemos un buen grupo en Puerto Rico que me lo estoy disfrutando un montón”.

En efecto, Puig se ha enfocado más en el triatlón de distancias extremas como el de la marca Ironman, y también ha aparecido en múltiples carreras de fondo como maratones, luego de su retiro oficial del tenis en 2022.

“De una forma u otra nunca quiero dejar el tenis, porque el tenis me ha dado muchas cosas. Abrí esa puerta siendo comentarista, ahora ‘host’. Y de verdad me encanta. Me gusta analizar el tenis. Antes cuando jugaba no me gustaba ver partidos (por TV). Ahora lo veo con un lente distinto”, dijo por su lado Mónica, al tiempo que admitió que el pickleball no lo está viendo como una opción para mantenerse compitiendo.

“Para mí es más social. Ya sacrifiqué muchas cosas por querer destacarme en lo que era el tenis profesional. Pero ahora es disfrutar la vida de otra manera, viajar, conocer el mundo, pasar tiempo en casa con mi esposo. Si me llaman a representar a Puerto Rico nunca voy a poder decir que no, porque para mí eso es lo número uno”, dijo cuando se le preguntó, si por alguna circunstancia surgiera una oportunidad en alguna de las disciplinas que está practicando, como el triatlón o los maratones.

Sin embargo, al parecer lo ve como algo remoto.

“Sería muy difícil porque las metas que uno tiene que conseguir para llegar a esos eventos son algo bien grande, pero cada vez que me llama Puerto Rico para hacer algo digo que sí porque lo tengo dentro de mi corazón”.

Puig dijo que la transición a la vida normal fuera de las canchas ha sido “distinta”.

“Ha sido distinta porque aunque mucha gente cree que ya mi vida es un poco más tranquila, está más tranquila en el sentido de que no me estoy poniendo presión de ganar torneos y de subir en el ranking. Pero estoy viajando más que nunca. Nunca estoy en casa porque siempre estoy trabajando, haciendo los Ironmans, y entrenando. Pero realmente me ha gustado el proceso de buscar nuevos talentos, de desarrollar nuevos talentos y disfrutarme esta próxima fase de mi vida, que fueron 15, 16, 18 años en que estaba centrada en una sola cosa”, agregó Puig. “Creo que esa parte de mi vida, competitiva, profesional, de enfocarme en una cosa nada más, no creo que lo haré. Me gusta hacer distintas cosas. Puedo ir a la piscina un día, como puedo ir a correr otro día, que no es siempre lo mismo. Y de vez en cuando me voy a jugar pádel, me voy a jugar pickleball con los amigos, así, socialmente sin tener que competir. Solo compito en los Ironmans, pero también es para divertirme”.

En el caso de Rodríguez, quien era un asiduo al golf desde mucho antes del retiro del béisbol de Grandes Ligas en 2011, estar involucrado en sus negocios personales, y jugando al mismo tiempo el golf, también le ayudaron a acoger la vida en el retiro de forma más natural.

“Juego más pádel que pickleball. En la familia se juega mucho el pádel y me meto con los muchachos, con los nietos y todos. Este es tremendo deporte y ha pegado mucho en el mundo entero. Juego el pádel en Colombia, allá en Medellín”, mencionó sobre su lugar de residencia desde hace varios años.