Adriana Díaz avanza a los octavos de final del Campeonato Panamericano en Chile

La puertorriqueña Adriana Díaz avanzó el jueves a la ronda de las mejores 16 del Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se celebra en Chile, tras imponerse en cinco parciales a la canadiense Olivia Wang.

Díaz consiguió una victoria por 4-1 para mantenerse en carrera por su séptimo título continental al hilo.

La utuadeña regresará a la mesa este viernes, a las 8:00 p.m., para enfrentar a la mexicana Arantxa Cossio, en busca de un pase a los cuartos de final.

En tanto, los otros cinco representantes de Puerto Rico que compitieron en la modalidad de sencillos quedaron eliminados.