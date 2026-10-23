Adriana Díaz avanza a los octavos de final del Campeonato Panamericano en Chile
La tenismesista puertorriqueña superó 4-1 a la canadiense Olivia Wang y ahora buscará un boleto a los cuartos de final
23 de octubre de 2026 - 2:00 PM
23 de octubre de 2026 - 2:00 PM
La puertorriqueña Adriana Díaz avanzó el jueves a la ronda de las mejores 16 del Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se celebra en Chile, tras imponerse en cinco parciales a la canadiense Olivia Wang.
Díaz consiguió una victoria por 4-1 para mantenerse en carrera por su séptimo título continental al hilo.
La utuadeña regresará a la mesa este viernes, a las 8:00 p.m., para enfrentar a la mexicana Arantxa Cossio, en busca de un pase a los cuartos de final.
En tanto, los otros cinco representantes de Puerto Rico que compitieron en la modalidad de sencillos quedaron eliminados.
Steven Moreno, Edmarie León, Alondra Rodríguez, Brianna Burgos y Enrique Ríos sufrieron derrotas en sus respectivos compromisos.
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