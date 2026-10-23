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Adriana Díaz avanza a los octavos de final del Campeonato Panamericano en Chile

La tenismesista puertorriqueña superó 4-1 a la canadiense Olivia Wang y ahora buscará un boleto a los cuartos de final

23 de octubre de 2026 - 2:00 PM

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Adriana Díaz intenta revalidar su título en sencillos en la competencia continental. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La puertorriqueña Adriana Díaz avanzó el jueves a la ronda de las mejores 16 del Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se celebra en Chile, tras imponerse en cinco parciales a la canadiense Olivia Wang.

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Díaz consiguió una victoria por 4-1 para mantenerse en carrera por su séptimo título continental al hilo.

La utuadeña regresará a la mesa este viernes, a las 8:00 p.m., para enfrentar a la mexicana Arantxa Cossio, en busca de un pase a los cuartos de final.

En tanto, los otros cinco representantes de Puerto Rico que compitieron en la modalidad de sencillos quedaron eliminados.

Steven Moreno, Edmarie León, Alondra Rodríguez, Brianna Burgos y Enrique Ríos sufrieron derrotas en sus respectivos compromisos.

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Adriana DíazTenis de mesa
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