Concluida la gira que la llevó a jugar en países de Medio Oriente y Asia, la puertorriqueña Adriana Díaz siente que supo aprovechar esos torneos para pulir aún más su juego y ver dónde se encuentra con respecto al bloque asiático, que domina las primeras posiciones del escalafón mundial del tenis de mesa.

La atleta, que compitió este pasado fin de semana en el “Butterfly Puerto Rico Open Teams”, cerró su participación en los cuatro torneos en los que compitió en sencillos con marca de tres victorias y cuatro derrotas, todas ante rivales de China y Japón. Igualmente, en medio de esa gira supo que había logrado posicionarse en el codiciado “Top 10″ de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) por primera vez en su carrera al escalar al puesto número nueve.

Actualmente, Díaz es la número 10.

“En la gira pude aprender mucho”, estipuló Díaz durante su participación en el mencionado torneo por equipos que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y en el en el que su equipo -el “Team Díaz”- cayó en la semifinal ante el eventual campeón del torneo, el conjunto estadounidense “TTA 888″.

PUBLICIDAD

“Estoy supercontenta de que en Catar le pude ganar a la campeona de los Juegos Europeos (a la china nacionalizada portuguesa Fu Yu, la que venció en el WTT Contender Doha). Superemocionada con lo que viene. En esta gira pude ascender a mi mejor puesto en el ranking, también pude aprender mucho. Creo que cada vez estamos un poquito más cerca de lograr grandes cosas”, añadió la campeona de la zona de América.

Al hablar sobre su escalada en el ranking mundial, la también deportista olímpica estipuló que el estar entre las mejores 10 es importante, pero no define su carrera. Igualmente, manifestó que siente que cada día está más cerca de poder vencer a las rivales de China y Japón, pues sabe que su estilo de juego les incomoda.

“El ranking es como un premio, como cuando a un artista le dan un Grammy. Esto no define tu carrera. El ranking es lo de menos, hay que seguir trabajando. Eso sí, motiva a uno a querer lograr cosas más grandes. El ranking está ahí, pero mi carrera va a seguir hacia donde la dirijamos”, declaró Díaz.

Por su parte, el entrenador de la jugadora, Bladimir Díaz, también se mostró satisfecho con el saldo de los torneos en los que participó su hija.

“En la evaluación de la gira yo diría que le ganamos a quien había que ganarle, no le ganamos a los que estaban por encima: China y Japón”, dijo Bladimir.

/ Adriana del Team Díaz durante la semifinal junto a su padre y entrenador Bladimir Díaz. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ángel Naranjo del Team Afanador durante la semifinal. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ángel Naranjo hace un punto y abraza a sus compañeros. (Ramon "Tonito" Zayas)

Brian Afanador del Team Afanador durante la semifinal del evento. (Ramon "Tonito" Zayas)

Adriana del Team Díaz en la semifinal del evento. (Ramon "Tonito" Zayas)

Los integrantes del Team Díaz (Adriana y Melanie Díaz, Daniel González y Derek Valentín) observan el juego de su compañero Gabriel Pérez durante la semifinal. (Ramon "Tonito" Zayas)

Brian Afanador del Team Afanador durante la semifinal. (Ramon "Tonito" Zayas)

Brian Afanador, Jabdiel Torres, Oscar Birriel y Richard Pietri reaccionan a un punto de su compañero Ángel Naranjo. (Ramon "Tonito" Zayas)

Los integrantes del Team Díaz (Adriana y Melanie Díaz, Daniel González y Derek Valentín) observan el juego de su compañero Gabriel Pérez durante la semifinal. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Cuando más cerca uno cree que está, la vida le dice a uno: ‘Todavía te falta trabajo’. Nos preparamos mucho físicamente y técnicamente y nos faltó táctica. Vinimos a jugar de una manera y nos jugaron de otra. Esa es mi evaluación, falta un elemento táctico que ya entramos desde que llegamos a Puerto Rico. No vamos a parar”, añadió el técnico, que caracterizó esas primeras competencias como una pregira para ajustar tuercas de aquí a julio, tal y como si este año hubieran Juegos Olímpicos.

PUBLICIDAD

Próximos planes

Al momento, ni la jugadora ni su entrenador tienen muy clara la agenda para los próximos meses. Lo que sí está decidido es que se van a quedar en la isla para entrenar, mientras delinean el plan de competencias.

“Creo que en mayo van a haber unas competencias, pero todavía no sabemos muy bien. Queda prepararse y esperar a ver si se abre algún torneo. Creo que está Lima, Croacia. Hay que ver el calendario. Me voy a quedar en Puerto Rico por ahora”, declaró Adriana, que no descartaría jugar en las ligas de China y Japón.

Mientras, Bladimir agregó que tiene ofrecimientos en Francia y Alemania, entre otros. “Realmente, las puertas están abiertas de par en par en todas partes de Europa. Me gusta China, pero ellos tienen la filosofía de cero casos de COVID-19. Y Japón está cerrado. No es fácil”, explicó Bladimir.