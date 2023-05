La puertorriqueña Adriana Díaz se clasificó a la ronda de las mejores 16 del Campeonato Mundial de tenis de mesa que se celebra en Sudáfrica, tras derrotar esta mañana a la india Manika Batra por marcador de 4-3.

Fue un encuentro de alta tensión, que tomó una hora para decidirse. Los marcadores fueron de 6-11, 12-10, 11-9, 6-11, 13-11, 9-11 y 11-3.

Para Díaz, además, fue la primera victoria de su carrera ante Batra tras perder los primeros tres enfrentamientos. Díaz entró al duelo como la número 13 en el ranking mundial, mientras que Batra ocupa la casilla 39.

“Me siento muy feliz. He perdido ante ella muchas veces antes. Estoy contenta de haber obtenido esa victoria”, comentó Díaz tras el partido, según reseñó el portal de World Table Tennis.

Para la puertorriqueña, fue un duro examen para su fortaleza mental ante una rival que no había podido vencer.

“Creo que fue muy importante mi fuerza mental. No hay nadie con quien practicar que tenga su mismo juego, así que realmente no me preparé mucho sobre la mesa. Me preparé mentalmente y traté de visualizar todas las tácticas que tenía que hacer en este partido y creo que eso ayudó“, comentó Díaz.

La primera raqueta boricua se enfrentará en la ronda de 16 a la japonesa Mama Ito, quien ocupa la séptima posición en el ranking. En la mañana del miércoles aún no se había informado la fecha de este partido.

“Mima es una de las mejores jugadoras del mundo. Tendré que prepararme. He estado practicando en Japón, así que ahora tal vez soy más fuerte. Daré lo mejor de mí e intentaré llevarme la victoria”, concluyó Díaz.

Caen Afanador y González

En el torneo de dobles masculinos, los puertorriqueños Brian Afanador y Daniel González quedaron eliminados en la ronda de 16 ante la pareja húngara formada por Adam Szudi y Nandor Eczeki por 3-0. El marcador del encuentro fue de 11-7, 11-7 y 11-7. Afanador y González ya habían caído de manera individual en el torneo de sencillos.