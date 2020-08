Durante su carrera, ella ha estado a un punto de perder un partido, incluso de gran importancia por una medalla, y ha sabido levantarse para resultar vencedora.

Pero todavía a la tenismesista Adriana Díaz hay cosas que le provocan susto, y directa o indirectamente es la razón por la que escogió comenzar una carrera universitaria en el campo de las comunicaciones.

Aunque un año más tarde de lo planificado, la múltiple medallista de oro a nivel centroamericano y panamericano inició estudios finalmente el pasado 10 de agosto en el recinto en línea de la Universidad Ana G. Méndez.

Fue un paso que esperaba dar desde el año pasado pero que se atrasó por sus constantes compromisos internacionales, como los Juegos Panamericanos de Lima entre julio y agosto de 2019, cuando se colgó al cuello tres preseas de oro, incluyendo la de la modalidad de sencillos. Con ese triunfo consiguió de paso su boleto hacia las Olimpiadas de Tokio 2020, las que fueron aplazadas hasta el 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

“Me siento muy entusiasmada por las cosas que vendrán. Es una nueva etapa en mi vida. Sinceramente no me arrepiento. Creo que es algo necesario”, dijo Adriana, de 19 años, a El Nuevo Día.

“Si soy sincera, me da un poco de miedo estar así en presión, ir al aire. Esas cosas me dan un poquito de pánico”, admitió cuando se le preguntó si dentro del campo de las comunicaciones se inclinaría por una carrera en la televisión.

Aunque dijo que no ha decidido todavía su concentración dentro del bachillerato, luce inclinada a explorar varios campos.

“Me gustaría aprender más del asunto, y entender más y controlar mis emociones más”, dijo. “Hasta ahora me ha ido superbién. Creo que me decidí por comunicaciones porque se asemeja mucho a lo que viene siendo el deporte. Creo que el deporte y las comunicaciones van de la mano. Me gustaría aprender a expresarme mejor, y me gustaría aprender un poquito más de todo ese mundo de las comunicaciones. También mi compañera Daniely Ríos estudia eso y ahí tengo a alguien que me puede ayudar en el futuro”, dijo.

Miedo escénico o no, lo cierto es que en el ruedo competitivo no ha demostrado ninguno. Díaz, quien cumplirá sus 20 años el 31 de octubre, es la actual doble campeona de la Copa Panamericana de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), que ha tenido como sede a Puerto Rico en los dos últimos años.

Además, ya representó al país en unas Olimpiadas en Río 2016 y viene de arrasar con cuatro medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. También incursionó en el tenis de mesa profesional jugando en una liga en India, y desde entonces ha aparecido en varios torneos de primer orden.

Todas esas ejecutorias recientes la han llevado a escalar a su posición más alta hasta ahora en el escalafón mundial de la ITTF, la número 19. Y aunque su carrera deportiva apenas comienza, para Aadriana el paso de los estudios representa una nueva oportunidad.

“Obviamente sigo con mi vida como atleta, y profesionalmente jugando, pero estos estudios sé que me van a ayudar y abrir otras puertas en mi vida. Estoy agradecida con Ana G. Méndez por los estudios online, que es algo que me beneficia mucho”, comentó.

Aunque los estudios a distancia vía internet son la orden del día desde que irrrumpió en el mundo el COVID-19, no es algo nuevo, y Adriana ya tenía previsto que así iniciaría su carrera académica, pues el entrenamiento, los constantes viajes y las competencias impiden que se pueda adherir a la corriente regular.

Así, que para ellos, todo cayó en buen tiempo.

“Fue un buen ‘timing’ dentro de todo lo malo (por la pandemia); perfecto. En las clases me va superbién. Ya entregué par de trabajos para el domingo. Ahora me falta hacer todavía algunos trabajos. Los horarios son bastantes cómodos para mí porque yo entreno. Las profesoras también son unas personas superbuenas y hasta ahora estoy sorprendida. Jamás me imaginé que fuera así de bueno. Pensé que iba a estar menos familiarizada con los aspectos de la universidad. Pero las profesoras me han ayudado un montón a familiarizarme y hasta ahora estoy al día con todo”, agregó la jugadora, cuyas hermanas también son jugadoras de tenis de mesa, incluyendo la mayor, Melanie, quien también ha ganado múltiples medallas en Centroamericanos y Panamericanos.

“Tengo clases en la tarde y la noche. Creo que así es mucho mejor porque tengo tiempo para entrenar por la mañana y hacer mis cosas por el día. Y ya por la tarde noche ahí es que empiezo con los estudios. Creo que es mejor porque es cuando tengo el tiempo libre”.

Imagen de su institución

Aun antes de elegir la carrera a estudiar, Adriana ya había hecho sus pininos apareciendo en campañas publicitarias para varias firmas, incluyendo para la Universidad Ana G. Méndez. Pero en la más reciente aparición para un anuncio de la institución académica, no solo prestó su imagen sino que le da voz al anuncio explicando los ofrecimientos académicos del programa en línea. Y se escucha bastante natural.

“Fue una experiencia superbuena (la grabación). En el set fue todo superrápido, me trataron bien, me explicaron las cosas. Yo he hecho par de anuncios y este sinceramente me encantó. Una experiencia muy buena. Me encanta trabajar con ellos, somos como una familia supergrande y lo mejor es que me están ayudando en mi carrera y me siento bien agradecida. Creo que fluyó bastante, no fue nada forzado. Ellos siempre intentaron que yo estuviera bien. Fue simple y me gustó”, relató.