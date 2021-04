El impacto que ha tenido la agudización de la pandemia de COVID-19 alrededor del mundo ha llevado al entrenador nacional Bladimir Díaz a descartar por el momento el llevar a las tenismesistas Adriana y Melanie Díaz a entrenar fuera del país con miras a las Olimpiadas.

Las atletas, que ya comenzaron a entrenar en Utuado luego de su participación en el clasificatorio olímpico que se realizó en Argentina, son parte de la delegación nacional que estará activa en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ambas competirán en el torneo de sencillos junto a Brian Afanador.

“Ahora mismo estamos entrenando localmente, haciendo cosas que entiendo que son necesarias. Preparándonos físicamente, utilizando el gimnasio. No descarto salir en algún momento, pero lo veo complicado cada vez más por la situación que está ocurriendo (con el COVID-19)”, dijo el técnico tras culminar una sesión de entrenamiento con las hermanas en Utuado.

PUBLICIDAD

Bladimir recalcó que “China se está alejando cada vez más porque la cuarentena allá está bien rigurosa. Asia completo está casi descartado”.

“Estamos hablando de 21 días y no están aceptando extranjeros. A menos que uno lo logre, pero es peligroso estando tan cerca de las Olimpiadas. Jugarme esa carta para ver dónde podemos entrenar y que pueda controlar las situaciones (no es lo ideal)”, explicó.

Bladimir Díaz, aquí junto a su hija Adriana, tampoco ve como una opción ir a entrenar a Europa por el momento. (Jorge A Ramirez Portela)

El entrenador, que insistió en que prefiere trabajar en Puerto Rico con las olímpicas, tampoco ve probable que pueda viajar a Europa por la situación del coronavirus y porque no quiere exponer a las atletas a que sean estudiadas por posibles contrincantes. Asimismo, dijo que no descarta traer del extranjero compañeros de entrenamientos (sparring partners).

“Lo mejor es trabajar aquí con nuestros conocimientos, en nuestras instalaciones y con el estudio de los oponentes. Nos vamos a quedar aquí -por el momento. Europa no me parece tampoco un lugar en el que podamos ir por lo mismo y porque hay que cuidarse tácticamente”, declaró.

Siguen las indicaciones del COI

Ante las noticias que dan cuenta del estado de emergencia que hay en Japón por el aumento en los contagios de coronavirus a tres meses de las Olimpiadas, Bladimir expuso que se mantiene atento, pero que se dejan llevar por lo que dice el Comité Olímpico Internacional (COI).

“Nuestra mente está en que vamos a ir a Tokio a jugar. Si después ocurre otra cosa, que –tristemente- no se puedan dar las Olimpiadas, bregaremos con eso. Pero dentro de nuestra cabeza está que se va a jugar. Mientras no sea una comunicación oficial, no le voy a dar importancia en el sentido de que nos desmotivemos”, acotó.

Japón decretó el domingo un tercer estado de emergencia en Tokio, Osaka y dos prefecturas cercanas para tratar de frenar la rápida reaparición del coronavirus a tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos.

Para contrarrestar esta situación, ese país informó que abrirá un gran centro de vacunación en Tokio y Osaka a finales de mayo en un intento por acelerar su campaña de inmunización para que al menos los ancianos hayan recibido las dos dosis del fármaco contra este virus a finales de julio.