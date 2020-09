La idea de traer nuevamente unos Juegos Centroamericanos y del Caribe a Puerto Rico para el 2022 ha sido acogida con beneplácito por los alcaldes de algunos municipios que albergaron competencias deportivas en la edición de Mayagüez 2010.

Entrevistados por este medio, los ejecutivos municipales de San Germán, Hormigueros, Cabo Rojo y Quebradillas entienden que una actividad de este tipo podría ayudar a las economías de sus pueblos además de servir de bálsamo a los ciudadanos que han sufrido con las calamidades causadas por los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del coronavirus.

“Me parece algo extraordinario”, declaró con contundencia Isidro Negrón, alcalde de San Germán. “Sería una buena inyección económica para el área oeste de Puerto Rico”, agregó el funcionario que ya era alcalde de ese municipio desde el 2001.

Según el libro de las memorias de esos juegos, tituladas “Los juegos del pueblo: memorias de los XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y de Caribe”, San Germán fue sede de las competencias de tenis de mesa y de baloncesto.

Negrón recordó que San Germán albergó evento previos a los Centroamericanos, que se usaron como barómetro para ver cuán preparada estaban las instalaciones, lo que los ayudó económicamente. Asimismo, declaró que las instalaciones deportivas que sufrieron daños con el paso de los huracanes en 2017 han comenzado a ser reparados.

“Si hubiese que hacer alguna inversión sería en la cuestión de los asientos, de los palcos y eso. Pero fuera de ahí, realmente no habría que hacer una inversión mayor que no sea un mantenimiento rutinario”, aseguró el ejecutivo al referirse al coliseo Arquelio Torres Ramírez, hogar de los Atléticos de San Germán.

Pedro García Figueroa, alcalde de Hormigueros, coincidió con su colega alcalde en el sentido de que debe buscarse esa sede. Asimismo, recordó el éxito del evento celebrado hace 10 años y expuso que muchas de las instalaciones que se usaron en ese entonces aún están en funcionamiento.

“A mí me parece muy bien. Creo que Puerto Rico siempre tiene que aspirar a hacer cosas grandes, que motiven al país”, apuntó. “Fuimos exitosos en la celebración de esos juegos. Muchas de las instalaciones ya están construidas. Solo habría que mejorarlas”, expresó García Figueroa, quien entiende que las instalaciones dañadas por el huracán María podrían estar listas para la fecha del evento deportivo.

Hormigueros albergó los eventos de gimnasia, sóftbol y karate do.

García Figueroa, quien fue director atlético en la Universidad Interamericana en San Germán y ha tenido experiencia como delegado en eventos deportivos, apuesta a que la pandemia del coronavirus haya cedido, lo que permitiría celebrar esta justa con público presente.

“El deporte nos ha unido siempre. Tenemos soberanía deportiva y nuestros atletas han dado siempre el máximo por el país, así que me parece que sería algo chévere para darle motivación a la gente”.

El alcalde recordó que la experiencia en su municipio fue buena en términos deportivos y económicos.

Los Juegos Mayagüez 2010 fueron exitosos en lo organizativo y en lo operacional. En esta foto un grupo de voluntarios desfila en la actividad de clausura de aquellos juegos.

“Nosotros tuvimos la visita de muchos turistas de Centroamérica y el Caribe y de nuestro país, que visitaron las instalaciones deportivas y el pueblo para comprar en nuestras tiendas, visitar la Basílica Menor de la Virgen de Monserrate. Fue una gran inversión para nuestro pueblo y nuestra zona”.

Mientras, el ejecutivo de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, destacó que los Juegos Centroamericanos de 2010 sirvieron de ejemplo para el montaje de competencias de esa naturaleza. Además, puntualizó que las gestas de los atletas siempre han servido de aliciente para los ciudadanos.

“ A mí me encantaría porque los juegos de 2010 le dieron vida y levantó la economía de la zona, que tanto se ha afectado. Yo lo veo muy bien y me agrada, y nos pueden incluir en el evento. No nos podemos paralizar, hay que hacer proyecciones de cara al futuro. Tenemos fe de que se va a encontrar la vacuna y hay que seguir viviendo ” Heriberto Vélez / Alcalde de Quebradillas

“En las últimas crisis que hemos tenido de huracanes, terremotos, pandemia, los deportistas siempre han estado al frente para traernos gloria”, dijo. “Yo apoyo estos eventos y más cuando se han hecho bien anteriormente”.

Cabo Rojo tuvo eventos de esgrima, tiro con arco, vela y voleibol de playa.

En cuanto a las instalaciones, Ramírez Kurtz dijo que la mayoría están en buenas condiciones gracias a la gestión de la Fundación Mayagüez 2010. En su caso, solo ha tenido problemas con el coliseo Rebekah Colberg, que sufrió daños con María, debido a que la aseguradora MAPFRE no les ha pagado el seguro, por lo que están en los tribunales.

Por su parte, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, estipuló que primero hay que resolver el problema del COVID-19. Sin embargo, entiende que de aquí a dos años eso debe estar resuelto, por lo que traer un evento de esa envergadura ayudaría a levantar la economía de la zona.

“Las cosas pueden cambiar de aquí a allá, y yo creo que Puerto Rico necesita trabajar de cara al futuro promoviendo el deporte en la isla”, expresó. “A mí me encantaría porque los juegos de 2010 le dieron vida y levantó la economía de la zona, que tanto se ha afectado. Yo lo veo muy bien y me agrada, y nos pueden incluir en el evento. No nos podemos paralizar, hay que hacer proyecciones de cara al futuro. Tenemos fe de que se va a encontrar la vacuna y hay que seguir viviendo”, añadió.

El voleibol playero de los Centroamericanos del 2010 fueron realizados en Cabo Rojo.

En Quebradillas hubo competencias de badminton y baloncesto.

Vélez, quien ya era alcalde para el 2010, recordó que la experiencia de hace 10 años fue “excelente”.

“Las canchas se llenaron. Fue una experiencia inolvidable para nuestro pueblo y los municipios adyacentes. Hubo mucho movimiento económico en la zona, incluso por la noche. En lo que yo pueda ayudar, pueden contar con nosotros”.

La sede de los Centroamericanos de 2022 quedó vacante luego que el Comité Olímpico de Panamá la entregara en julio tras argumentar que el gobierno le había retirado el apoyo económico para destinar esos fondos a la lucha contra el coronavirus.

Ante este escenario, la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odepa), ahora conocida como Centro Caribe Sports, se ha dado a la tarea de buscar una nueva sede. Esa gestión ha recaído sobre los hombros de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario.

Por su parte, la Fundación Mayagüez 2010, ente que se creó luego de finalizada la edición número 21 de los Centroamericanos, presentó una petición al Copur para evaluar la posibilidad de presentar a ese pueblo del área oeste como candidata a albergar la justa multideportiva regional. En este sentido, ha comenzado a realizar un estudio para ver la posibilidad de pedir esa sede.

Según cálculos realizado por el economista José Alameda y compartidos en las memorias de esos juegos, la inversión en las instalaciones y obras totalizó poco más de $391 millones. Asimismo, estimó que el impacto económico de estos juegos en la región oeste pudo haber llegado a $1,411 millones.

Reportes periodísticos de hace 10 años señalaron que esta competencia dejó una ganancia de $5 millones. De esa cantidad, alrededor de $2 millones le fueron devueltos al Fondo General y los otros $3 millones de fondos privados fueron utilizados para la creación de la Fundación Mayagüez 2010.

La Agencia EFE reportó que México, Guatemala, El Salvador y Colombia también han mostrado interés en montar esos Centroamericanos.

En fin, los alcaldes coincidieron en que un evento de esta envergadura sería de beneficio para el país.

“Sin duda alguna. Los puertorriqueños hemos aprendido ha levantarnos de las cenizas y aun con los huracanes, los terremotos, la pandemia, las tormentas eso no nos detiene. Hay que seguir hacia adelante. Yo creo que hay que darle al pueblo unos espacios de diversión en momentos como este porque de lo contrario vamos a tener una población enfermos mentalmente”, esbozó Isidro Negrón, quien expuso que los ingresos de su municipio han mermado de forma considerable a raíz de la pandemia.