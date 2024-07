Alondra Rivera será la primera boricua en participar en París 2024: ¿en qué consiste su deporte de tiro con arco?

“Tenemos un protector de antebrazo para que la cuerda no te lastime. Tenemos los protectores de dedos o taps para aguantar la cuerda; las gradoneras, la T, para medir el arco. Si no tiene las medidas correctas, desbalancea la salida y desvía las ramas y que el arco esté desalineado. Tenemos los bloques, el arco general con sus estabilizadores para que no sientas vibración en las manos y tenga estabilidad. Está la mira para, obviamente, mirar el objetivo; el botón para enderezar el vuelo de la flecha, que no se ve pero que se tuerce en el vuelo, y el botón endereza ese vuelo. Y el clicker para identificar el punto perfecto para que la flecha salga”, reveló Rivera.