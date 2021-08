Steven “Yancy” Piñeiro ni su hermano Juan Raúl “Papito” Piñeiro daban pie con bola en los deportes más conocidos y tradicionales para los puertorriqueños. En palabras de su padre, “no daban pie con bola”

Pero ese mismo Steven, que a los 10 años de edad se trepó a una ‘tabla’ por primera vez y que 11 meses después estaba ganando un Mundial en la categoría Sub-12 celebrado en Minnesota, es el mismo que la madrugada del jueves hizo historia para Puerto Rico como uno de los protagonistas en el estreno del deporte de la patineta en los Juegos Olímpicos.

Piñeiro, hijo, consiguió un honroso sexto lugar en la modalidad parque de los Juegos de Tokio 2020, tras clasificar a la final del evento para la ronda de medallas.

Que él, su hermano y dos hermanas nacieran en Estados Unidos, en Connecticut, no fue excusa para que no tuvieran un encuentro con la cultura y tradiciones puertorriqueñas. El béisbol no podía faltar. Pero en el intento de inculcarles un deporte conocido y tan natural para los boricuas, el padre se ponchó.

“Yancy estaba creciendo en la diásporas de Estados Unidos. Yo soy puertorriqueño y culturalmente nosotros le enseñamos a nuestros hijos los deportes estándares de pista y campo, pelota y cosas así… pero ellos eran unos muertos. No daban pie con bola para ningún deporte”, dijo en entrevista con El Nuevo Día Steven Piñeiro, padre, horas después de conversar con su hijo vía telefónica luego de su sexto lugar alcanzado en la final en Tokio.

No fue hasta que la familia se mudó a Florida, específicamente a Jacksonville, cuando los hermanos Piñeiro se toparían por accidente con el deporte del ‘skateboarding’.

El orgulloso padre tiene muy claro en su memoria ese instante. Fue un día que iban hacia la playa, cuando vieron de momento un ‘skatepark’. Se bajaron del auto para observar y Steven, padre, se sorprendió al ver a un niño de apenas unos 6 años tirándose hacia abajo en la fosa con su patineta.

“Steven empezó a patinar al otro día, pero 11 meses después de ese día, Yancy ganó el campeonato mundial en Minnesota de 12 años para abajo”, agregó sobre otro momento cumbre, pues en adelante comenzarían los viajes por varias ciudades de Estados Unidos a diversas competencias. Fue entonces que su nombre se comenzó a dar a conocer en la escena del skateboarding.

Llegar a Jacksonville fue arribar al lugar indicado. Se trataba de un gran escenario, pues allí es la sede del parque de patinetas en operaciones más antiguo del mundo, el Kona Skatepark.

“Ahí empezaron y yo los llevaba porque era donde único había un sitio que yo pudiera estar con mis hijos en algo que me gustaba. Porque yo estaba frustrado, prácticamente, después de todos los deportes en que no hacían nada. ¿Qué me quedaba? ¿Los videojuegos?”, recordó riendo.

El camino al escenario olímpico no fue, sin embargo, tan color de rosas como parece de entrada la historia. Primero experimentó discrimen pues Steven, padre, dijo que usualmente la escena de este deporte era dominado por jóvenes adultos y adultos. Y al parecer, cayó mal que, de momento, dos niños de entre 11 y 12 años comenzaran a ganar competencias. Asegura que comenzaron a ver competencias que “cambiaban las reglas” para no permitir skaters menores de 16 años.

Después, la separación de sus padres llevó a Yancy y a su hermano a alejarse de las patinetas por unos tres años. Durante ese periodo, el skater perdió terreno en la escena mundial. Mientras, otros rivales continuaron en su desarrollo, incluyendo el medallista de plata en Tokio 2020, el brasileño Pedro Barros.

Tras su reencuentro con la patineta, Steven Jr. se reencontró con las raíces de su padre en Puerto Rico cuando optó por mudarse a la isla. Poco antes del huracán María en 2017 había venido de visita y le encantó. Así que cuando su progenitor recibió una oportunidad de trabajo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en la isla en 2018, no dudó en mudarse también.

Esto, eventualmente, lo acercaría al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), aunque el enlace no fue de inmediato. De hecho, el padre recuerda que en su afán por clasificar a las Olimpiadas, “se tiró al garete” para un evento mundialista en Nanjing, China. Estando allá fue que se enteró que para poder representar a Puerto Rico tenía que estar afiliado a la Federación de Patinaje. Así que, a toda prisa, con la ayuda de su padre entró en contacto y el organismo local envió una certificación.

“Irónicamente en Estados Unidos le trancaron muchas puertas con auspiciadores y en Puerto Rico le ha ido mejor. Casi todo el mundo se va para Estados Unidos a vivir el sueño americano, y Yancy vino a Puerto Rico a vivir el sueño puetorriqueño”, dijo el padre.

Conexión con el Copur

La clasificación de Piñeiro hacia Tokio 2020 fue otro aspecto que estuvo en vilo, y no por falta de talento en el skater boricua, sino por la escasez de eventos posterior al inicio de la pandemia de COVID-19, según contó Daniel Caballero, coordinador del Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Copur.

“Yo empecé a trabajar en el Comité Olímpico hace seis meses. Cuando yo entro y empiezo a trabajar con Steven, ya básicamente el ‘approach’ que se había hecho sobre una participación en los Juegos Olímpicos ya estaba corriendo. Cuando entro, soy la persona que comienzo a trabajar directamente con Manny Santiago (modalidad street) y Steven en la parte de ayudarlos en sus bases de entrenamiento, su planificación y cómo va a ser su día a día desde que se empiezan a preparar en las diferentes competencias para llegar a Tokio”, explicó Caballero.

“En el caso de Steven, solo hubo una competencia, ya que lo que se llama el World Championship no se pudo dar. A diferencia del street que se hicieron dos competencias, que fue la del Dew Tour in Iowa (donde también se dio la competencia de park) y el World Championship en Roma. O sea, que desde el año pasado hasta este año solo hubo una competencia. Ya Steven tenía un ranking, más o menos entre los primeros 20. Y el Dew Tour lo que hizo fue que lo mantuvo dentro de la clasificación. Gracias a ese evento y también a su participación en la Copa Nacional en Quebradillas, que obtuvo el primer lugar, mantuvo una puntuación para poder clasificar para Tokio”, abundó.

Caballero entiende que el sexto lugar de Piñeiro en Tokio abrirá puertas para otros exponentes de la patineta en la isla.

“Gracias a Dios se han ido abriendo estas puertas para estos chicos, y estamos todos aprendiendo, como en todo deporte nuevo”, dijo Caballero, al tiempo que adelantó que Puerto Rico esperar tener un representante por rama en la modalidad street en los Juegos Panamericanos Juveniles de noviembre en Cali, Colombia.