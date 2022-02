Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 han sido atrasados de mayo a junio de ese año luego que Centro Caribe Sports (CCS) les otorgara una extensión de tiempo al comité organizador debido a los problemas económicos que han enfrentado para organizar la justa regional.

La información fue confirmada por Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico y vicepresidenta del organismo que tiene a su cargo esta competencia, durante la presentación de su plan de trabajo, bautizado Copur 3.0.

Los Centroamericanos de San Salvador estaban calendarizados para llevarse a cabo del 6 al 21 de mayo. Sin embargo, ahora comenzarán a partir del 23 de junio. El cambio de fecha no ha sido anunciado de forma oficial por CCS.

“La fecha cambió. No se ha anunciado oficialmente, pero no podía decir (en la presentación que le hizo a los medios y a las federaciones) que era en mayo porque sé que no es en mayo, va a ser en junio”, dijo Rosario a preguntas de los medios.

“Aparentemente, El Salvador no está listo para la fecha de mayo, y pidieron una extensión un poquito más allá. Hay algunos problemas económicos y demás. Ahora mismo hay una comisión de Centro Caribe Sports visitando El Salvador. La próxima semana viaja el presidente (Luis Mejía Oviedo)”, agregó Rosario.

Esta posposición supone que los Centroamericanos estén más cerca de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que están calendarizados del 20 de octubre al 5 de noviembre. Sin embargo, esto no fue visto como un problema para la líder olímpica porque para esa fecha podrá contar con los atletas que compiten en la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés).

“A mí me conviene más. En mayo, los atletas están en la universidad y en exámenes finales. Para mí, la fecha del 23 de junio me suena mejor. Claro los atletas que va a ir a los Centroamericanos y Panamericanos, se les acorta un poco más el tiempo. Pero tenemos que trabajar con eso”, estipuló Rosario.

“La fecha del 23 de junio me suena mejor porque ya los atletas han terminado en sus universidades. Tenemos muchos atletas que están en la NCAA, terminando exámenes finales y graduaciones. Siempre junio va a ser mejor fecha que mayo”, reiteró Rosario, quien negó que los Centroamericanos peligraran.

Este no es el primer escollo que la edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe han enfrentado. En julio de 2020, Panamá renunció a ser la sede luego que el gobierno de ese país retirara su apoyo económico en medio de la emergencia provocada por la pandemia de coronavirus. El país centroamericano había recibido la sede en 2017.

Con el retiro de Panamá, las ciudades de San Salvador (El Salvador) y Mayagüez (Puerto Rico) entraron en competencia para obtener la sede de los juegos. Al final, San Salvador -que había propuesto atrasar la justa de 2022 a 2023- se quedó como el único postor luego que el Copur retirara su candidatura al no poder asegurar el presupuesto de $70.5 millones para acoger la competición.

Tras la otorgación de la plaza, el Comité Olímpico de El Salvador (COES) entró en conflicto con el gobierno del presidente Nayib Bukele, cuyo hermano, Yamil, dirige el Instituto Nacional del Deporte (Indes). Estas disputas pusieron en peligro la celebración del megaevento. Sin embargo, la elección de Armando Bruni como el nuevo presidente del COES en noviembre del pasado año apaciguó las aguas.

Por último, Rosario indicó que el programa final de los deportes que serán incluidos en la justa no ha sido definido aún.