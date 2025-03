Arnaldo Martínez quiere prepararse mejor para futuras ediciones del San Blas, mientras Paola Figueroa cumple el objetivo trazado

“Diría que es una buena ejecución”, dijo complacido. “Me inscribí hace una semana porque San Blas no estaba en mis planes. Es la sexta vez que lo corro, pero siento que no me he preparado bien. Quiero prepararme bien para estar con los mejores. Todavía estoy en la Universidad (Ana G. Méndez). No tengo el tiempo para prepararme bien; tengo compromisos”, indicó Martínez. “No es excusa. Esa es la realidad. Espero en los próximos años dar orgullo a Coamo”.